ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Avast ответила на обвинения в продаже данных 400 млн пользователей

      12.12 17:13Распечатать

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Компания Avast Software выступила с официальным опровержением информации, касающейся сбора и обработки пользовательских данных. Ранее разработчика антивирусного ПО уличили в слежке и торговле сведениями о пользователях и их активности в сети.

      Недавно чешского разработчика антивирусных решений Avast обвинили в том, что тот с 2013 г. собирает данные об интернет-активности и привычках пользователей и продает эти сведения сторонним компаниям.

      "Главный приоритет Avast — безопасность и конфиденциальность наших пользователей, поэтому мы всегда используем комплексные методы защиты данных. Все недавние сообщения, в которых шла речь о том, что Avast продает личные данные третьим лицам, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении Avast Software. — Для того чтобы наши расширения браузера могли эффективно обнаруживать и блокировать угрозы, нам необходимо иметь возможность собирать данные URL. Так работают наши и другие антивирусные решения. Для этого нам не нужны никакие личные данные. Для защиты конфиденциальности наших пользователей данные, которые мы собираем, лишены всей личной информации (PII) и хранятся в полностью неопознаваемом формате".

      В сообщении Avast Software подчеркивается, что собранные данные передаются в собственную маркетинговую аналитическую компанию Jumpshot, которая получает только обезличенные агрегированные статистические данные. "Этот процесс всегда был прозрачным с момента его запуска", — утверждает разработчик защитного ПО.

      "Мы всегда прислушиваемся к опасениям, внедряем новые решения по мере необходимости и вносим изменения в наши расширения в соответствии с новой политикой конфиденциальности Mozilla. Мы собираем только те данные, которые необходимы для предоставления наших услуг. Avast соблюдает регламент GDPR — лучшего отраслевого стандарта. Все правила описаны в нашей политике конфиденциальности. У Avast также есть портал конфиденциальности, где наши клиенты могут авторизоваться и проверить, какие именно данные о них хранятся", — говорится в тексте заявления компании.

      Ранее, напомним, в СМИ со ссылкой на слова генерального директора Avast Software Ондрея Влчека появилась информация о продаже личных данных пользователей как минимум с 2013 г. Сбор информации происходил не через сам антивирус, а при помощи расширения для браузеров. Перед тем как попасть на серверы компании, данные обезличиваются. Затем информация анализируется компанией Jumpshot, которую Avast купила в 2013 г., и продается.

      Доступная клиентам информация — это привычки интернет-пользователей. Например, процент пользователей, которые переходили с одного сайта на другой. Такие данные могут быть полезны для отслеживания рекламных кампаний, указывает Forbes.

      На сайте Jumpshot говорится, что специалисты могут предоставить подробные данные о том, что искали пользователи, как взаимодействовали с определенным продуктом или брендом, что покупали. Данные предоставляются по странам, категориям или доменам.

      Ондрей Влчек сравнивает такие данные с медицинскими исследованиями, основанными на анонимных сведениях о пациентах. Он подчеркнул, что Avast не предоставляет рекламодателям и другим компаниям доступ к личным данным для таргетинга.

      По словам главы Avast, компания зарабатывает на продаже данных около 5% от общей выручки. За период первого полугодия Avast заработала $430 млн, следовательно, доходы от продажи данных составили более $20 млн.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Avast, кибербезопасность

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить