Avast ответила на обвинения в продаже данных 400 млн пользователей

Компания Avast Software выступила с официальным опровержением информации, касающейся сбора и обработки пользовательских данных. Ранее разработчика антивирусного ПО уличили в слежке и торговле сведениями о пользователях и их активности в сети.

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Недавно чешского разработчика антивирусных решений Avast обвинили в том, что тот с 2013 г. собирает данные об интернет-активности и привычках пользователей и продает эти сведения сторонним компаниям."Главный приоритет Avast — безопасность и конфиденциальность наших пользователей, поэтому мы всегда используем комплексные методы защиты данных. Все недавние сообщения, в которых шла речь о том, что Avast продает личные данные третьим лицам, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении Avast Software. — Для того чтобы наши расширения браузера могли эффективно обнаруживать и блокировать угрозы, нам необходимо иметь возможность собирать данные URL. Так работают наши и другие антивирусные решения. Для этого нам не нужны никакие личные данные. Для защиты конфиденциальности наших пользователей данные, которые мы собираем, лишены всей личной информации (PII) и хранятся в полностью неопознаваемом формате".В сообщении Avast Software подчеркивается, что собранные данные передаются в собственную маркетинговую аналитическую компанию Jumpshot, которая получает только обезличенные агрегированные статистические данные. "Этот процесс всегда был прозрачным с момента его запуска", — утверждает разработчик защитного ПО."Мы всегда прислушиваемся к опасениям, внедряем новые решения по мере необходимости и вносим изменения в наши расширения в соответствии с новой политикой конфиденциальности Mozilla. Мы собираем только те данные, которые необходимы для предоставления наших услуг. Avast соблюдает регламент GDPR — лучшего отраслевого стандарта. Все правила описаны в нашей политике конфиденциальности. У Avast также есть портал конфиденциальности, где наши клиенты могут авторизоваться и проверить, какие именно данные о них хранятся", — говорится в тексте заявления компании.Ранее, напомним, в СМИ со ссылкой на слова генерального директора Avast Software Ондрея Влчека появилась информация о продаже личных данных пользователей как минимум с 2013 г. Сбор информации происходил не через сам антивирус, а при помощи расширения для браузеров. Перед тем как попасть на серверы компании, данные обезличиваются. Затем информация анализируется компанией Jumpshot, которую Avast купила в 2013 г., и продается.Доступная клиентам информация — это привычки интернет-пользователей. Например, процент пользователей, которые переходили с одного сайта на другой. Такие данные могут быть полезны для отслеживания рекламных кампаний, указывает Forbes.На сайте Jumpshot говорится, что специалисты могут предоставить подробные данные о том, что искали пользователи, как взаимодействовали с определенным продуктом или брендом, что покупали. Данные предоставляются по странам, категориям или доменам.Ондрей Влчек сравнивает такие данные с медицинскими исследованиями, основанными на анонимных сведениях о пациентах. Он подчеркнул, что Avast не предоставляет рекламодателям и другим компаниям доступ к личным данным для таргетинга.По словам главы Avast, компания зарабатывает на продаже данных около 5% от общей выручки. За период первого полугодия Avast заработала $430 млн, следовательно, доходы от продажи данных составили более $20 млн.