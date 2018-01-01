Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G

Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry) начал трансформацию бизнеса, чтобы ориентировать его на 5G-сети, сообщает Digitimes. Для реализации новой стратегии компания привлекает своих "дочек": Foxconn Interconnect Technology (FIT), FIH Mobile и Foxconn Industrial Internet (FII).

Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика".Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.В III квартале 2019 г. почти 49% выручки компании Foxconn составили потребительские товары, включая телефоны, телевизоры и игровые консоли; 23% - продукция предприятий, включая серверы и сетевые коммуникационные устройства; 21% - вычислительные продукты, такие как ПК и планшеты; 7% - шасси и разъемы.Подразделение Foxconn Interconnect Technology специализируется на производстве антенн, разъемов, волоконно-оптических кабелей, встраиваемых оптических модулей, съемных приемных модулей, беспроводных зарядных модулей и аудиорешений. Опрошенные изданием DigiTimes рыночные наблюдатели говорят, что с ростом спроса на 5G-инфраструктуру и поддерживающие ее устройства в 2020 г. компания сможет улучшить свои показатели.Ожидается, что повышение эффективности продаж FIT в 2020 г. также положительно скажется на общей рентабельности Foxconn. Ожидается, что в 2020 г. доходы производителя сетевого оборудования FII также будут продолжать расти благодаря стремительному развитию 5G и облачных вычислений, сообщили наблюдатели.Производитель мобильных устройств FIH Mobile заработает на запуске смартфонов iPhone с поддержкой 5G. Эти трубки должны выйти на рынок в III квартале 2020 г., а в первой четверти 2021 г., как ожидается, их поставки составят около 80-100 млн штук.Как сообщают осведомленные источники, компания Foxconn получила заказ на полное производство 5G-смартфонов Huawei в следующем году. При этом Huawei заказала производство более 50 млн устройств. Это очень большой заказ, если учитывать, что пока что смартфоны с поддержкой связи 5G являются нишевыми продуктами. Но крупный заказ у Foxconn говорит, что в следующем году такие устройства станут более массовыми.Как свидетельствуют отчеты аналитиков, продажи смартфонов в III квартале 2019 г. снизились, но единственным исключением является Huawei. Несмотря на замедление рынка, китайская компания единственная среди пятерки лидеров зафиксировала двузначный рост продаж.Из-за напряженных отношений между США и Китаем, а также наложенных ограничений Huawei испытывает трудности с доступом к продуктам американских технологических гигантов. Правительство США выдает лицензии американским компаниям на сотрудничество с Huawei. Согласно имеющейся информации было получено 300 заявок на выдачу таких лицензий, но правительство удовлетворило лишь около половины из них. Например, Microsoft получила одобрение на поставку операционной системы Windows 10 для ноутбуков китайской компании.