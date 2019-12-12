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      Палладий превысил исторический максимум золота

      12.12 23:18Распечатать

      Фото: Пресс-служба ПАО "ГМК "Норильский никель"

      Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Биржевые цены на палладий впервые превысили уровень $1900 за тройскую унцию по итогам торгов, при этом был также превышен максимальный уровень цен на золота, достигнутый в 2011 г.

      По итогам торговой сессии четверга, 12 декабря, на бирже металлов Comex фьючерсы на палладий с поставкой в марте выросли на 1,6% до отметки $1914,20 за тройскую унцию.

      Для котировок палладия завершение торгов выше уровня $1900 за тройскую унцию стало первым в истории. Биржевые фьючерсы на драгоценный металл, который активно используется в автомобильном производстве, демонстрируют непрерывный рост в течение последних 15 торговых сессий, что также является рекордом для палладия в плане непрерывного роста котировок.

      После завершения торгов палладий превысил абсолютный исторический максимум биржевых котировок золота, показанный на уровне $1911 за тройскую унцию 8 лет назад. На спотовом рынке в четверг палладий также протестировал новые абсолютные максимумы в районе $1940,34 за тройскую унцию.

      В комментариях агентству Bloomberg аналитик Commerzbank Даниэль Бризман отметил, что в настоящее время "ничто не может замедлить рост палладия". По его словам, в немецком банке считают текущее ралли "преувеличенным", но при этом затрудняются сказать, когда рост цен может прекратиться.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: ралли, палладий

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