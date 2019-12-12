Палладий превысил исторический максимум золота

Фото: Пресс-служба ПАО "ГМК "Норильский никель"

Биржевые цены на палладий впервые превысили уровень $1900 за тройскую унцию по итогам торгов, при этом был также превышен максимальный уровень цен на золота, достигнутый в 2011 г.