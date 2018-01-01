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      Рублевая эйфория: почему российская валюта изменила сезонному фактору?

      13.12 09:26Распечатать

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Финансовые рынки мира под конец года впали в абсолютную эйфорию. Валютный рынок России не стал исключением.

      Укрепление рубля стало для многих экспертов неожиданностью, поскольку обычно в конце года нацвалюта слабеет, но в этом году ситуация развивается по-другому.

      На Московской бирже доллар впервые с лета опустился ниже 63 руб., а единая европейская валюта в моменте опускалась ниже 70 руб.

      Главным драйвером, конечно, выступают зарубежные центральные банки. Федеральная резервная система, например, собирается вкачать в рынок еще $500 млрд, чтобы не допустить кризиса на рынке РЕПО в конце года.

      Таким образом, баланс Федрезерва к середине января превысит исторический максимум.

      Zerohedge

      Кроме того, Федеральная резервная система на прошедшем в среду заседании дала понять, что повышать ставку не планируется весь следующий год.

      Европейский центральный банк также поспособствовал росту спроса на рисковые активы, в том числе, конечно, и на рубль.

      Кристин Лагард на своем первом заседании в качестве главы европейского регулятора заявила, что намерена и дальше делать все для поддержания экономического роста. Иными словами, ЕЦБ как минимум не собирается изменять политику в сторону ужесточения.

      Стоит добавить, что буквально неделю назад мы писали, что курс доллара может опуститься до 62 руб. уже в ближайшее время.

      И хотя цель пока не достигнута, в целом прогноз оказался верным. В частности, "Вести. Экономика" отмечали, что в декабрьских опционах пут в 62-м страйке открыта очень большая позиция и теоретически крупные игроки могут успеть заработать на этом, если продолжать укреплять рубль.

      Ситуация на рынке развивается именно по такому сценарию, а до экспирации еще есть время, поэтому вероятность того, что рубль будет слабеть, крайне мала.

      Однако позднее такой вариант вполне возможен. Сложно сказать, что будет происходить на мировых рынках в дальнейшем. До сих пор нет ясности, будет ли Трамп вводить новые тарифы на китайский импорт, да и как в целом будет развиваться геополитическая ситуация, не совсем понятно.

      Рубрики: Валютный рынок, ЦБ мира

      Метки: доллар, евро, ЕЦБ, ФРС, рубль, опционы, валютный рынок

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