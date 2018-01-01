Лучше деньгами: большинство россиян предпочитают премию корпоративу

При этом выбор в пользу денежного поощрения одинаково часто делают как мужчины, так и женщины.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Большинство россиян полагают, что премия гораздо лучше новогоднего корпоратива. Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob среди 1600 представителей экономически активного населения, показал, что лишь 18% респондентов выбрали бы вечеринку в кругу коллег.74% предпочли бы, при наличии выбора, получить перед праздником денежное поощрение. Причем, по оценке участников опроса, подходящим денежным эквивалентом стала бы сумма в 4700 руб.Практичный подход в этом вопросе одинаков и у мужчин, и у женщин. Что касается уровня дохода, то респонденты, получающие менее 30 тыс. руб., в 79% случаев предпочитают деньги, а в сторону корпоратива склоняются 13%. Среди участников опроса с ежемесячным доходом выше 80 тыс. руб., желающих отметить праздник с коллегами - 20%.При этом наиболее практичной оказалась категория респондентов в возрасте от 24 до 35 лет: среди них 78% голосуют за денежное поощрение вместо корпоратива.Тем не менее специалисты сервиса отмечают, что постепенно количество желающих повеселиться с коллегами все-таки растет. "По данным Superjob, за 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 г. корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%", - отмечается в исследовании.