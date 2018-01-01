ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Лучше деньгами: большинство россиян предпочитают премию корпоративу

      13.12 04:44Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". При этом выбор в пользу денежного поощрения одинаково часто делают как мужчины, так и женщины.

      Большинство россиян полагают, что премия гораздо лучше новогоднего корпоратива. Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob среди 1600 представителей экономически активного населения, показал, что лишь 18% респондентов выбрали бы вечеринку в кругу коллег.

      74% предпочли бы, при наличии выбора, получить перед праздником денежное поощрение. Причем, по оценке участников опроса, подходящим денежным эквивалентом стала бы сумма в 4700 руб.

      Практичный подход в этом вопросе одинаков и у мужчин, и у женщин. Что касается уровня дохода, то респонденты, получающие менее 30 тыс. руб., в 79% случаев предпочитают деньги, а в сторону корпоратива склоняются 13%. Среди участников опроса с ежемесячным доходом выше 80 тыс. руб., желающих отметить праздник с коллегами - 20%.

      При этом наиболее практичной оказалась категория респондентов в возрасте от 24 до 35 лет: среди них 78% голосуют за денежное поощрение вместо корпоратива.

      Тем не менее специалисты сервиса отмечают, что постепенно количество желающих повеселиться с коллегами все-таки растет. "По данным Superjob, за 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 г. корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%", - отмечается в исследовании.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Россия, премия, Новый год, корпоратив, Superjob

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить