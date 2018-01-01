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      В ЕС решили продлить антироссийские санкции на полгода

      13.12 05:05Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Политическое решение было принято на саммите в Брюсселе.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, решение о продлении Евросоюзом экономических санкций против России было принято на саммите ЕС, после того как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали участникам встречи о ходе реализации минских соглашений в свете прошедшего 9 декабря саммита в "нормандском формате".

      "Макрон и Меркель очень кратко проинформировали о ходе реализации минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы", - сообщил источник агентства.

      В результате ограничительные меры, срок действия которых истекает 31 января 2020 г., по всей вероятности, будут пролонгированы еще на 6 месяцев. Однако политическое решение еще не формализовано.

      "Ожидается, что в ближайшие две недели, возможно, даже на следующей неделе, совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил источник.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в Москве к такому решению были готовы. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко. При этом дипломат отметил, что в случае отмены ограничительных мер товарооборот между Россией и Евросоюзом мог бы достичь $550 млрд.

      Рубрики: Европа

      Метки: Россия, Евросоюз, санкции, саммит ЕС, Ангела Меркель, минские договоренности, Эммануэль Макрон

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