Индийские власти спровоцировали всплеск контрабанды золота

После повышения налогов количество нелегальных попыток провезти драгоценный металл стремительно растет.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Растущие цены на золото в Индии создают массу проблем таможенникам. После того как в июле власти страны повысили налог на импорт драгоценного металла, а в сентябре цены на него достигли рекордных показателей, выросли потоки контрабанды. Сотрудники таможни все чаще арестовывают людей, пытающихся нелегально провезти золото в багаже, одежде и даже внутри собственного тела. Только на одном рейсе они поймали 30 пассажиров, пытающихся переправить 7,5 кг драгметалла в Ченнаи."Потоки контрабанды растут, так как каждый раз, когда вы повышаете ставку, это стимулирует в первую очередь нелегальный ввоз товаров, - заявил Bloomberg Пиар Сомасундарам управляющий директор по региону Всемирного золотого совета. - Так будет и дальше, если не будут приняты меры не только правительством, но и торговыми структурами, которые несут равную ответственность за борьбу с теневым рынком".При этом официально спрос на золото в Индии считается самым низким с 2016 г.: цены слишком высокие. В начале сентября они достигли рекордного уровня 39 885 рупий ( $563) за 10 грамм на фоне повышения налога на импорт, эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ослаблением денежно-кредитной политики, которые повлияли на глобальные базовые спотовые цены. Хотя с того момента произошел некоторый спад, годовой рост все еще составляет 20%.Приток контрабандного золота может увеличиться на 30-40% в этом году до 140 тонн и продолжить рост в 2020 г., полагает Н. Ананта Падманабан, председатель Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям. При этом уже по итогам этого года, по данным WGC, официальный импорт сократится до 14%.Предыдущий всплеск контрабанды произошел после того, как Индия, которая импортирует почти все свое золото, в 2013 г. трижды увеличивала налог, стремясь покрыть рекордный дефицит бюджета. В 2014 г. незаконный приток драгметалла достиг 225 тонн: контрабандисты использовали все возможные каналы, включая поезда и авиаперевозки.