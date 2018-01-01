Airbus обошла Boeing на дальних расстояниях

Qantas Airways выбрала Airbus в качестве основного поставщика самолетов, способных выполнять самые длинные в мире коммерческие рейсы из Сиднея в Лондон.

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Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Таким образом, европейский авиапроизводитель обошел в конкурсе Boeing. Как отмечает CNBC, борьба между компаниями была крайне напряженной.Правда, австралийский перевозчик заявил, что окончательное решение по заказу 12 лайнеров A350-1000 с дополнительным топливным баком, способных совершать полеты длительностью до 21 часа, будет приниматься в марте."A350 - это фантастическое воздушное судно, и сделка с Airbus дает нам наилучшую возможную комбинацию коммерческих условий, эффективности использования топлива, эксплуатационных расходов и качества обслуживания клиентов", - заявил генеральный директор Qantas Алан Джойс.Коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер поблагодарил Qantas за выбор, в то время как представитель Boeing заявил, что он разочарован решением, но надеется на продолжение давнего партнерства с авиакомпанией.Airbus больше не публикует цены на свои лайнеры, однако, согласно прайс-листу за 2018 г., заказ Qantas может стоить до $4,4 млрд. Правда, стоит учитывать, что такому клиенту авиапроизводитель может сделать хорошую скидку.Полеты начнутся в первой половине 2023 г. Пока же компания еще продолжает переговоры об оплате с пилотами: их рабочая смена должна будет увеличиться примерно до 23 часов с учетом потенциальных задержек.Между тем, выбор, сделанный в пользу A350-1000, может усилить сомнения относительно планов Boeing по производству лайнеров 777-8, которые она предложила Qantas, отмечает CNBC.Boeing уже заявила, что ввод в эксплуатацию самолета будет отложен после 2022 г. Дату в компании не назвали, сославшись на то, что будут ориентироваться на спрос клиентов.