ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Airbus обошла Boeing на дальних расстояниях

      13.12 05:09Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Qantas Airways выбрала Airbus в качестве основного поставщика самолетов, способных выполнять самые длинные в мире коммерческие рейсы из Сиднея в Лондон.

      Фото: Clément Gruin/Wikipedia

      Таким образом, европейский авиапроизводитель обошел в конкурсе Boeing. Как отмечает CNBC, борьба между компаниями была крайне напряженной.

      Правда, австралийский перевозчик заявил, что окончательное решение по заказу 12 лайнеров A350-1000 с дополнительным топливным баком, способных совершать полеты длительностью до 21 часа, будет приниматься в марте.

      "A350 - это фантастическое воздушное судно, и сделка с Airbus дает нам наилучшую возможную комбинацию коммерческих условий, эффективности использования топлива, эксплуатационных расходов и качества обслуживания клиентов", - заявил генеральный директор Qantas Алан Джойс.

      Коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер поблагодарил Qantas за выбор, в то время как представитель Boeing заявил, что он разочарован решением, но надеется на продолжение давнего партнерства с авиакомпанией.

      Airbus больше не публикует цены на свои лайнеры, однако, согласно прайс-листу за 2018 г., заказ Qantas может стоить до $4,4 млрд. Правда, стоит учитывать, что такому клиенту авиапроизводитель может сделать хорошую скидку.

      Полеты начнутся в первой половине 2023 г. Пока же компания еще продолжает переговоры об оплате с пилотами: их рабочая смена должна будет увеличиться примерно до 23 часов с учетом потенциальных задержек.

      Между тем, выбор, сделанный в пользу A350-1000, может усилить сомнения относительно планов Boeing по производству лайнеров 777-8, которые она предложила Qantas, отмечает CNBC.

      Boeing уже заявила, что ввод в эксплуатацию самолета будет отложен после 2022 г. Дату в компании не назвали, сославшись на то, что будут ориентироваться на спрос клиентов.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Австралия, Airbus, Boeing, Франция, Qantas Airways, А350-1000, самый долгий перелет

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить