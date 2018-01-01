Корпоративный долг в США впервые с 1991 года превысил задолженность физлиц

В III квартале нефинансовые компании нарастили заимствования на 5,7%.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".По данным ФРС, общий долг нефинансовых американских компаний вырос в III квартале на 5,7% до $15,987 трлн, в то время как объемы заимствований домохозяйств замедлились на 3,3%, достигнув $15,986 трлн. Долг федерального правительства рос максимальными с начала 2018 г. темпами, достигнув $18,9 трлн.То, что корпоративный долг США впервые с 1991 г. оказался выше задолженности домохозяйств, является тревожным сигналом для экономики, подчеркивает Bloomberg.После рекордного расширения в 11-м году чиновники ФРС начали пристально следить за за ситуацией с корпоративным долгом. Как заявил в октябре председатель Федрезерва Джером Пауэлл: "Рычаги влияния среди корпораций и других форм бизнеса, частного бизнеса, исторически высоки. Мы внимательно следили за этим и предпринимали соответствующие шаги". При этом Пауэлл отметил, что ситуация с уровнем задолженности домохозяйств "в целом хорошая".Корпоративный долг увеличивается одновременно с сокращением инвестиций в бизнес в течение двух кварталов подряд. Если раньше заимствования росли одновременно с вложениями, то сейчас компании теперь все чаще используют кредиты для возврата денег инвесторам.Данные ФРС также показали, что собственный капитал домашних хозяйств и некоммерческих групп вырос на $573,6 млрд, или на 0,5%, до $113,8 трлн после роста на 1,7% в предыдущем отчетном периоде.III квартал был ознаменован более медленным ростом американских фондовых рынков на фоне неопределенности по поводу ввода тарифов на китайский импорт. Между тем, домохозяйства, владеющие недвижимостью, являющейся ключевым источником благосостояния, выросли с $32,7 трлн до $32,9 трлн в III квартале, так как низкие ставки по ипотечным кредитам, стабильный спрос и сокращение предложения продолжали повышать стоимость жилья.Потребительское кредитование в США выросло в годовом исчислении на 5,1% в III квартале, в то время как ипотечная задолженность увеличилась с темпом 2,7%.