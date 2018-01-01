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      Британская валюта растет на данных экзитпола из Лондона

      13.12 05:14Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Рост фунта стерлингов уже превысил 2% по отношению к доллару.

      Фото: PxHere

      Британский фунт подскочил более чем на 2% после публикации данных экзитпола, говорящих о победе Консервативной партии на парламентских выборах.

      Опрос, проведенный среди избирателей, только что покинувших кабины для голосования, показал, что консерваторы получают 368 из 650 мандатов, что обеспечивает здоровое большинство в парламенте, а это в свою очередь говорит об окончании неопределенности по поводу Brexit.

      В итоге фунт вырос до $1,3451, приблизившись к максимальному уровню по отношению к доллару США с июня 2018 г. Кроме того, фунт стерлингов подскочил по отношению к евро больше чем на 1,5% до €1,202 за £1.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", на победу Джонсона и тори явно рассчитывали инвесторы: за последние три недели активы Shares MSCI UK Small Cap международной инвесткомпании BlackRock выросли вдвое. Это, как отмечает Bloomberg, указывает на уверенность инвесторов в том, что правительство тори принесет пользу британскому бизнесу через фискальное стимулирование и сделку по Brexit.

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, фунт стерлингов, Борис Джонсон, парламентские выборы, Консервативная партия, Brexit, тори

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