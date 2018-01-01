Топ-10 богатейших женщин Китая в 2019 году

Согласно данным Hurun Research Institute состояние самой богатой женщины в Китае в 2019 г. составляет 175 млрд юаней, или $24,68 млрд.

10. Чен Сюэ



Foshan Haitian Flavoring – китайская компания, которая производит соусы и ароматизаторы.



Это крупнейший производитель соевого соуса в мире.



Штаб-квартира компании располагается в городе Гуандун. Чен Сюэ является владельцем Foshan Haitian Flavoring.Foshan Haitian Flavoring – китайская компания, которая производит соусы и ароматизаторы.Это крупнейший производитель соевого соуса в мире.Штаб-квартира компании располагается в городе Гуандун.

9. Чжан Инь



В китайских школах изучают ее историю успеха как мотивирующий пример для молодых китаянок.



Сама Чжан редко дает интервью и не любит вдаваться в детали, когда речь заходит об истории ее успеха.



Чжань Инь является основателем компании с романтическим названием "Бумага девяти драконов" (Nine Dragons Paper Holdings Limited).



В марте 2006 г. компания впервые разместила акции на Гонконгской бирже и получила $500 млн инвестиций, а к концу 2006 г. акции выросли в цене в три раза.



В 2009 г. "Девять драконов" стали крупнейшим производителем картона и упаковочной бумаги в мире. Чжан Инь – одна из десяти самых богатых женщин Китая.В китайских школах изучают ее историю успеха как мотивирующий пример для молодых китаянок.Сама Чжан редко дает интервью и не любит вдаваться в детали, когда речь заходит об истории ее успеха.Чжань Инь является основателем компании с романтическим названием "Бумага девяти драконов" (Nine Dragons Paper Holdings Limited).В марте 2006 г. компания впервые разместила акции на Гонконгской бирже и получила $500 млн инвестиций, а к концу 2006 г. акции выросли в цене в три раза.В 2009 г. "Девять драконов" стали крупнейшим производителем картона и упаковочной бумаги в мире.

8. Лу Чжонфень



Offcn Education Technology – частная компания, которая предлагает обучение для сдачи экзаменов госслужащим. Лу Чжонфень принадлежит стартап Offcn Education Technology.Offcn Education Technology – частная компания, которая предлагает обучение для сдачи экзаменов госслужащим.

7. Чжэнь Сяньлинь Фото:Chinadaily.com.cn



China National Biotec Group - крупнейшая биотехнологическая компания Китая.



China National Biotec, базирующаяся в Пекине, является четвертым по величине производителем вакцин в мире.



Активы компании составляют 8,6 млрд юаней ($1,4 млрд), а годовой объем продаж превышает 5 млрд юаней. Чжэнь Сяньлинь является владельцем China National Biotec Group.China National Biotec Group - крупнейшая биотехнологическая компания Китая.China National Biotec, базирующаяся в Пекине, является четвертым по величине производителем вакцин в мире.Активы компании составляют 8,6 млрд юаней ($1,4 млрд), а годовой объем продаж превышает 5 млрд юаней.

6. Цзи Кайтинь



Компания Logan Property Holdings Company Limited совместно со своими дочерними предприятиями инвестирует, развивает и строит объекты недвижимости в Китайской Народной Республике.



Компания работает в трех сегментах: девелопмент недвижимости, лизинг недвижимости и строительные контракты. Цзи Кайтинь и ее отцу Цзи Хайпень принадлежит девелоперская компания Logan Property Holdings.Компания Logan Property Holdings Company Limited совместно со своими дочерними предприятиями инвестирует, развивает и строит объекты недвижимости в Китайской Народной Республике.Компания работает в трех сегментах: девелопмент недвижимости, лизинг недвижимости и строительные контракты.

5. Чен Лихуа Фото: Chinadaily.com.cn



Fu Wah International Group – одна из крупнейших девелоперских фирм в Пекине.



Чен Лихуа является основателем и председателем Fuwah International Group, одного из крупнейших застройщиков Пекина. Чен Лихуа принадлежит Fu Wah International Group.Fu Wah International Group – одна из крупнейших девелоперских фирм в Пекине.Чен Лихуа является основателем и председателем Fuwah International Group, одного из крупнейших застройщиков Пекина.

4. Фан Хоньвей Фото: Chinadaily.com.cn



Hengli Group – международная компания с различными направлениями бизнеса, к которым относятся нефтехимия, передовые полиэфирные материалы, текстиль, трейдинг, финансы, теплоэнергетика и т. д.



В 2017 г. совокупный доход Hengli составил 307,9 млрд юаней, что обеспечило компании 268-е место в списке Fortune Global 500.



Hengli имеет крупнейшее в мире предприятие по производству ЧТФК и крупнейшую производственную базу для выпуска текстиля из высокопрочного волокна. Фан Хоньвей принадлежит Hengli Group.Hengli Group – международная компания с различными направлениями бизнеса, к которым относятся нефтехимия, передовые полиэфирные материалы, текстиль, трейдинг, финансы, теплоэнергетика и т. д.В 2017 г. совокупный доход Hengli составил 307,9 млрд юаней, что обеспечило компании 268-е место в списке Fortune Global 500.Hengli имеет крупнейшее в мире предприятие по производству ЧТФК и крупнейшую производственную базу для выпуска текстиля из высокопрочного волокна.

3. Чжон Хуцзян



В 2019 г. китайский фармацевт Hansoh Pharmaceutical Group привлек $1 млрд путем первичного публичного размещения акций в Гонконге.



Как сообщает источник, компания разместила порядка 551 млн новых бумаг по цене 14,26 гонконгского доллара ($1,82), при этом целевой диапазон составлял 13,06-14,26 гонконгского доллара за бумагу. Чжон Хуцзян принадлежит фармацевтическая компания Hansoh Pharmaceutical.В 2019 г. китайский фармацевт Hansoh Pharmaceutical Group привлек $1 млрд путем первичного публичного размещения акций в Гонконге.Как сообщает источник, компания разместила порядка 551 млн новых бумаг по цене 14,26 гонконгского доллара ($1,82), при этом целевой диапазон составлял 13,06-14,26 гонконгского доллара за бумагу.

2. Ву Яцзюнь



Это феноменальный результат, если учесть, что в секторе недвижимости традиционно лидируют мужчины.



Сегодня Ву Яцзюнь - президент крупнейшей девелоперской компании Longfor Properties, которая имеет строительные площадки в 10 городах и за последние годы четырежды отмечалась как лидер отрасли Китайской ассоциацией качества. Свое состояние Ву Яцзюнь заработала на рынке недвижимости.Это феноменальный результат, если учесть, что в секторе недвижимости традиционно лидируют мужчины.Сегодня Ву Яцзюнь - президент крупнейшей девелоперской компании Longfor Properties, которая имеет строительные площадки в 10 городах и за последние годы четырежды отмечалась как лидер отрасли Китайской ассоциацией качества.

1. Ян Хуэйянь



На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.



Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.



Основная деятельность компании — строительство элитного жилья. Ян Хуэйянь — самая богатая женщина в Китае.На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.Основная деятельность компании — строительство элитного жилья.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".А общее состояние 50 богатейших женщин Китая составляет 1,3 трлн юаней, что на 25% больше, чем в 2018 г. (+26,9 млрд юаней).Ниже мы расскажем о 10 самых богатых женщинах в Китае.