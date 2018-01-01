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      Топ-10 богатейших женщин Китая в 2019 году

      13.12 06:06Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Согласно данным Hurun Research Institute состояние самой богатой женщины в Китае в 2019 г. составляет 175 млрд юаней, или $24,68 млрд.

      А общее состояние 50 богатейших женщин Китая составляет 1,3 трлн юаней, что на 25% больше, чем в 2018 г. (+26,9 млрд юаней).

      Ниже мы расскажем о 10 самых богатых женщинах в Китае.

      10. Чен Сюэ

      Чен Сюэ является владельцем Foshan Haitian Flavoring.

      Foshan Haitian Flavoring – китайская компания, которая производит соусы и ароматизаторы.

      Это крупнейший производитель соевого соуса в мире.

      Штаб-квартира компании располагается в городе Гуандун.

      9. Чжан Инь

      Чжан Инь – одна из десяти самых богатых женщин Китая.

      В китайских школах изучают ее историю успеха как мотивирующий пример для молодых китаянок.

      Сама Чжан редко дает интервью и не любит вдаваться в детали, когда речь заходит об истории ее успеха.

      Чжань Инь является основателем компании с романтическим названием "Бумага девяти драконов" (Nine Dragons Paper Holdings Limited).

      В марте 2006 г. компания впервые разместила акции на Гонконгской бирже и получила $500 млн инвестиций, а к концу 2006 г. акции выросли в цене в три раза.

      В 2009 г. "Девять драконов" стали крупнейшим производителем картона и упаковочной бумаги в мире.

      8. Лу Чжонфень

      Лу Чжонфень принадлежит стартап Offcn Education Technology.

      Offcn Education Technology – частная компания, которая предлагает обучение для сдачи экзаменов госслужащим.

      7. Чжэнь Сяньлинь

      Фото:Chinadaily.com.cn

      Чжэнь Сяньлинь является владельцем China National Biotec Group.

      China National Biotec Group - крупнейшая биотехнологическая компания Китая.

      China National Biotec, базирующаяся в Пекине, является четвертым по величине производителем вакцин в мире.

      Активы компании составляют 8,6 млрд юаней ($1,4 млрд), а годовой объем продаж превышает 5 млрд юаней.

      6. Цзи Кайтинь

      Цзи Кайтинь и ее отцу Цзи Хайпень принадлежит девелоперская компания Logan Property Holdings.

      Компания Logan Property Holdings Company Limited совместно со своими дочерними предприятиями инвестирует, развивает и строит объекты недвижимости в Китайской Народной Республике.

      Компания работает в трех сегментах: девелопмент недвижимости, лизинг недвижимости и строительные контракты.

      5. Чен Лихуа

      Фото: Chinadaily.com.cn

      Чен Лихуа принадлежит Fu Wah International Group.

      Fu Wah International Group – одна из крупнейших девелоперских фирм в Пекине.

      Чен Лихуа является основателем и председателем Fuwah International Group, одного из крупнейших застройщиков Пекина.

      4. Фан Хоньвей

      Фото: Chinadaily.com.cn

      Фан Хоньвей принадлежит Hengli Group.

      Hengli Group – международная компания с различными направлениями бизнеса, к которым относятся нефтехимия, передовые полиэфирные материалы, текстиль, трейдинг, финансы, теплоэнергетика и т. д.

      В 2017 г. совокупный доход Hengli составил 307,9 млрд юаней, что обеспечило компании 268-е место в списке Fortune Global 500.

      Hengli имеет крупнейшее в мире предприятие по производству ЧТФК и крупнейшую производственную базу для выпуска текстиля из высокопрочного волокна.

      3. Чжон Хуцзян

      Чжон Хуцзян принадлежит фармацевтическая компания Hansoh Pharmaceutical.

      В 2019 г. китайский фармацевт Hansoh Pharmaceutical Group привлек $1 млрд путем первичного публичного размещения акций в Гонконге.

      Как сообщает источник, компания разместила порядка 551 млн новых бумаг по цене 14,26 гонконгского доллара ($1,82), при этом целевой диапазон составлял 13,06-14,26 гонконгского доллара за бумагу.

      2. Ву Яцзюнь

      Свое состояние Ву Яцзюнь заработала на рынке недвижимости.

      Это феноменальный результат, если учесть, что в секторе недвижимости традиционно лидируют мужчины.

      Сегодня Ву Яцзюнь - президент крупнейшей девелоперской компании Longfor Properties, которая имеет строительные площадки в 10 городах и за последние годы четырежды отмечалась как лидер отрасли Китайской ассоциацией качества.

      1. Ян Хуэйянь

      Ян Хуэйянь — самая богатая женщина в Китае.

      На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.

      Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.

      Основная деятельность компании — строительство элитного жилья.

      Рубрики: Люди

      Метки: Китай, рейтинг, женщины, самые богатые

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