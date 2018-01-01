Индекс Nikkei достиг максимума 2019 года

Биржа Гонконга также отреагировала на новости о торговых договоренностях США и Китая ростом котировок.

Гонконг в "зеленой зоне"

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Ключевой японский индекс Nikkei отреагировал на новости о торговых договоренностях между США и КНР активным ростом. 13 декабря на открытии торгов на Токийской фондовой бирже он достиг самой высокой отметки в этом году.Только за первые 10 минут торгов индекс прибавил 1,84%, достигнув отметки 23855,57 пункта. По состоянию на 5:45 утра по мск рост составил 2,41% - индекс торговался на уровне 23990,08 пункта.Главным драйвером роста стали сообщения о том, что Китай и США достигли договоренностей по условиям торговой сделки. Как писали ранее "Вести. Экономика", об этом сообщили источники в администрации президента США.Гонконгская фондовая биржа также отреагировала на новости из Вашингтона позитивно. Торги открылись ростом котировок: при открытии утренней сессии индекс Hang Seng поднялся на 500 пунктов (1,85%), достигнув отметки 27 494 пункта.В плюсе оказались практически все "голубые фишки", за исключением нескольких компаний, занимающихся недвижимостью. Так, акции китайского технологического гиганта Tencent взлетели на 3,15% до 360 гонконгских долларов ($46) за штуку.Кроме того, позитивную роль сыграли и сообщения о планах центральных властей КНР содействовать становлению и развитию рынка финансовых услуг в Макао. На этих новостях активно прибавлять в весе стали активы, связанные с игорным бизнесом в этом специальном административном районе Китая.