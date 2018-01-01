США и Китай достигли договоренностей по первой фазе сделки

По информации источников, Трамп уже одобрил их.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Все-таки договорились! По информации Bloomberg, переговорщики США и Китая достигли общего знаменателя по условиям торгового соглашения. Как сообщает агентство, Дональд Трамп подписал решение о реализации "первого этапа".Как отмечает агентство, американский президент сделал это, чтобы избежать необходимости введения новых пошлин, запланированных на 15 декабря: с этого дня дополнительные тарифы должны были начать действовать на китайский импорт на $160 млрд.Как писали ранее "Вести. Экономика", в переговорах с китайской стороной представители США предложили снизить действующие пошлины на импорт товаров из КНР объемом $360 млрд почти в 2 раза, а также отменить введение новых пошлин, намеченное на 15 декабря.По информации Bloomberg, Пекин в свою очередь пообещал увеличить объем закупок сельхозпродукции из США. Это было основным условием американской стороны.Ранее достижение "первой фазы" соглашения анонсировал президент США Дональд Трамп. "Мы ОЧЕНЬ близко к БОЛЬШОЙ сделке с Китаем. Они хотят этого, мы тоже", - написал он в Twitter.Тем не менее пока позитив царит только на словах: правовое обоснование документа, в котором будут прописаны условия первого этапа соглашения, еще не завершено.