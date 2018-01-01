Топ-5 самых популярных горных курортов для активного отдыха зимой 2020 года

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню гор выявил самые популярные горные курорты и города для активного отдыха зимой-2020.

1. Шерегеш — 12226 руб. в сутки



В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.



За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май. Шерегеш — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы "Зеленая". Также славится как горнолыжный курорт. Шерегеш связан автомобильной дорогой с Таштаголом.В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

2. Кисловодск — 2513 руб. в сутки



С 17 января 2006 г. Кисловодск является городом-курортом федерального значения.



Город является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим на Кавказских Минеральных Водах. Кисловодск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.С 17 января 2006 г. Кисловодск является городом-курортом федерального значения.Город является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим на Кавказских Минеральных Водах.

3. Екатеринбург — 4191 руб. в сутки



Екатеринбург — крупный туристический центр.



За последние годы проделана большая работа по созданию положительного имиджа Екатеринбурга как центра международного конгрессного туризма.



Большая часть туристов связывают поездку с историей последнего российского императора и его семьи.



Помимо этого, развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь. На Урале туристы катаются зимой на горных лыжах и сноуборде в горнолыжных центрах "Металлург-Магнитогорск" недалеко от озера Банное в Башкирии и "Гора Ежовая" в Свердловской области.Екатеринбург — крупный туристический центр.За последние годы проделана большая работа по созданию положительного имиджа Екатеринбурга как центра международного конгрессного туризма.Большая часть туристов связывают поездку с историей последнего российского императора и его семьи.Помимо этого, развиваются новые туристические направления: бажовская тематика, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, событийный календарь.

4. Красная Поляна — 15507,5 руб. в сутки



Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае. Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае.

5. Бахчисарай — 1983 руб. в сутки



В последние годы выросло количество частных гостиниц и ресторанов, в основном с крымскотатарской или восточной кухней, расположенных в зоне Ханского дворца и Чуфут-Кале. Основные туристические объекты в городе — Ханский дворец и Чуфут-Кале. Однако Бахчисарай также популярен среди приверженцев активных видов отдыха (пешие маршруты, велотуризм, скалолазанье).В последние годы выросло количество частных гостиниц и ресторанов, в основном с крымскотатарской или восточной кухней, расположенных в зоне Ханского дворца и Чуфут-Кале.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в горах на два-три дня и потратят на аренду жилья от 2 тыс. до 15,5 тыс. руб. в сутки.Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристов на период с 29 декабря 2019 г. по 29 февраля 2020 г.Ниже мы расскажем о 5 курортах и городах, популярных для отдыха в горах зимой-2020.