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      8 лучших направлений для путешествий в Азии в 2020 году

      13.12 08:35Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Портал Travel & Leisure опубликовал список лучших мест для путешествий в 2020 го.

      Этот список, составленный редакторами Travel & Leisure, а также консультантами и другими экспертами, является перечислением направлений-фаворитов у путешественников во всем мире.

      В Азии восемь направлений вошли в список 2020 г. Ниже мы расскажем о них подробнее.

      Пекин, Китай

      Пекин — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.

      Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР.

      Входит в число четырех древних столиц Китая. В 2008 г. в городе прошли Летние Олимпийские игры. В 2022 г. в городе пройдут Зимние Олимпийские игры. В Пекине осталось немало достопримечательностей, обладающих древней историей.

      Наиболее известными из них являются Врата Небесного Спокойствия как сами по себе, так и как главный вход в Запретный Город, а также как часть ансамбля площади Тяньаньмэнь.

      Среди других всемирно известных достопримечательностей участок Бадалин Великой китайской стены, Летний дворец и Храм Неба.

      Куала-Лумпур, Малайзия

      В Куала-Лумпуре богато представлены различные архитектурные стили.

      В городе расположены 5 крупных парков, самый значительный — Taman Tasik Perdana ("Центральный озерный парк" по-малайски) с парком орхидей, парком бабочек, парком птиц, Национальной мечетью, Музеем исламского искусства, Национальным монументом, лодочными станциями, спортивными и детскими площадками, открытой эстрадой, и большое число скверов.

      Основной ансамбль зданий (бывший Главпочтамт, бывший Верховный суд, здание городского театра и здание султана Абдул-Самада) расположен на Dataran Merdeka (площади Независимости), при колониальном правлении служившей полем для крикета. По соседству с площадью расположены Национальный музей текстиля и мечеть Джамек.

      Киото, Япония

      Город Киото — это одно из наиболее популярных туристических мест в Японии, и многие люди со всего света приезжают туда на экскурсии.

      Наряду с Токио Киото является излюбленным городом для выпускных путешествий средней и старшей школы.

      Основной доход города Киото составляет туризм.

      Сингапур

      Сингапур — город контрастов. Здесь можно ходить и удивляться буквально каждую минуту. Практически рядом стоят суперсовременные небоскребы и кварталы с маленькими китайскими домиками, зайдя в которые кажется, что время остановилось.

      В Сингапуре находятся известные кварталы — Чайна-Таун (китайский), Маленькая Индия (индийский) и Арабская улица (арабский).

      В Сингапуре множество разнообразных достопримечательностей - отели, крупнейшие мировые банки, ультрасовременные развлекательные комплексы, буддийские храмы, роскошные супермаркеты, оживленные улицы и богатые на зелень парки.

      Графство Сонгянг, Китай

      Графство Сонгянг расположено в провинции Чжэцзян. По словам экспертов, графство переживает архитектурное возрождение.

      Начиная с 2014 г. архитектор Ху Тьянтьян радикально меняет деревеньки графства, в котором как грибы растут удивительные здания, служащие как для туристических целей, так и для местного населения.

      Шри-Ланка

      Популярностью пользуются приморские курортные города (Моратува, Галле), исторические достопримечательности Канди, Анурадхапура, Полоннарувы, Сигирии, горный курорт Нувара-Элия.

      Туристы посещают также чайные плантации, национальные парки и религиозно-исторические памятники буддизма, например храм Зуба Будды в Канди (древней столице острова), где хранится одна из самых почитаемых буддистских святынь — зуб Будды.

      На Шри-Ланке, как и во всех странах Южной Азии, традиционной популярностью пользуется крикет.

      Раджастхан, Индия

      Раджастхан — самый большой штат в Индии, расположен на северо-западе, образован в 1949 г. на территории исторической области Раджпутана.

      На территории штата находятся 4 национальных парка. Национальный парк Пустыня (Desert National Park) близ Джайсалмера, охватывающий территорию в 3162 кв. км, — прекрасный пример экосистемы пустыни Тар, представляющий все богатство ее фауны.

      Парк служит домом для многих видов перелетных птиц, так же как и для местных видов. Национальный парк Рантхамбор в округе Савай-Мадхопур — один из лучших в Индии тигриных заповедников, ставший с 1973 г. частью проекта "Тигр". Национальный парк Сариска в округе Алвар занимает территорию 866 кв. км, расположен в 107 км от Джайпура.

      Благодаря богатой истории, красивой природе и обилию достопримечательностей Раджастхан привлекателен и для туристов. Сектор туризма дает около 8% от ВВП региона.

      Горы Тайваня

      Вдоль всего острова тянутся покрытые лесами Тайваньские горы (высочайшая точка — гора Юйшань, 3952 м), на севере — группа потухших вулканов. Тайвань — небольшой остров, но здесь существует несколько различных экосистем, которые поддерживают разнообразие его флоры и фауны.

      Притягательность тайваньских гор связана главным образом с большим разнообразием растительного покрова (более 3 тыс. видов, из которых 1500 эндемичны).

      На острове действуют 17 заказников, в которых находятся под охраной некоторые виды животных, 20 биосферных заповедников, 8 национальных парков (Янминшань, Юйшань, Тароко, Кендин, Сюэба, Шэйпа, Цзиньмэнь и Тайдун), 34 лесных резервата (общая площадь - 452 тыс. га).

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, туризм, страны, путешествия

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