8 лучших направлений для путешествий в Азии в 2020 году

Портал Travel & Leisure опубликовал список лучших мест для путешествий в 2020 го.

Пекин, Китай



Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР.



Входит в число четырех древних столиц Китая. В 2008 г. в городе прошли Летние Олимпийские игры. В 2022 г. в городе пройдут Зимние Олимпийские игры. В Пекине осталось немало достопримечательностей, обладающих древней историей.



Наиболее известными из них являются Врата Небесного Спокойствия как сами по себе, так и как главный вход в Запретный Город, а также как часть ансамбля площади Тяньаньмэнь.



Среди других всемирно известных достопримечательностей участок Бадалин Великой китайской стены, Летний дворец и Храм Неба. Пекин — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР.Входит в число четырех древних столиц Китая. В 2008 г. в городе прошли Летние Олимпийские игры. В 2022 г. в городе пройдут Зимние Олимпийские игры. В Пекине осталось немало достопримечательностей, обладающих древней историей.Наиболее известными из них являются Врата Небесного Спокойствия как сами по себе, так и как главный вход в Запретный Город, а также как часть ансамбля площади Тяньаньмэнь.Среди других всемирно известных достопримечательностей участок Бадалин Великой китайской стены, Летний дворец и Храм Неба.

Куала-Лумпур, Малайзия



В городе расположены 5 крупных парков, самый значительный — Taman Tasik Perdana ("Центральный озерный парк" по-малайски) с парком орхидей, парком бабочек, парком птиц, Национальной мечетью, Музеем исламского искусства, Национальным монументом, лодочными станциями, спортивными и детскими площадками, открытой эстрадой, и большое число скверов.



Основной ансамбль зданий (бывший Главпочтамт, бывший Верховный суд, здание городского театра и здание султана Абдул-Самада) расположен на Dataran Merdeka (площади Независимости), при колониальном правлении служившей полем для крикета. По соседству с площадью расположены Национальный музей текстиля и мечеть Джамек. В Куала-Лумпуре богато представлены различные архитектурные стили.В городе расположены 5 крупных парков, самый значительный — Taman Tasik Perdana ("Центральный озерный парк" по-малайски) с парком орхидей, парком бабочек, парком птиц, Национальной мечетью, Музеем исламского искусства, Национальным монументом, лодочными станциями, спортивными и детскими площадками, открытой эстрадой, и большое число скверов.Основной ансамбль зданий (бывший Главпочтамт, бывший Верховный суд, здание городского театра и здание султана Абдул-Самада) расположен на Dataran Merdeka (площади Независимости), при колониальном правлении служившей полем для крикета. По соседству с площадью расположены Национальный музей текстиля и мечеть Джамек.

Киото, Япония



Наряду с Токио Киото является излюбленным городом для выпускных путешествий средней и старшей школы.



Основной доход города Киото составляет туризм. Город Киото — это одно из наиболее популярных туристических мест в Японии, и многие люди со всего света приезжают туда на экскурсии.Наряду с Токио Киото является излюбленным городом для выпускных путешествий средней и старшей школы.Основной доход города Киото составляет туризм.

Сингапур



В Сингапуре находятся известные кварталы — Чайна-Таун (китайский), Маленькая Индия (индийский) и Арабская улица (арабский).



В Сингапуре множество разнообразных достопримечательностей - отели, крупнейшие мировые банки, ультрасовременные развлекательные комплексы, буддийские храмы, роскошные супермаркеты, оживленные улицы и богатые на зелень парки. Сингапур — город контрастов. Здесь можно ходить и удивляться буквально каждую минуту. Практически рядом стоят суперсовременные небоскребы и кварталы с маленькими китайскими домиками, зайдя в которые кажется, что время остановилось.В Сингапуре находятся известные кварталы — Чайна-Таун (китайский), Маленькая Индия (индийский) и Арабская улица (арабский).В Сингапуре множество разнообразных достопримечательностей - отели, крупнейшие мировые банки, ультрасовременные развлекательные комплексы, буддийские храмы, роскошные супермаркеты, оживленные улицы и богатые на зелень парки.

Графство Сонгянг, Китай



Начиная с 2014 г. архитектор Ху Тьянтьян радикально меняет деревеньки графства, в котором как грибы растут удивительные здания, служащие как для туристических целей, так и для местного населения. Графство Сонгянг расположено в провинции Чжэцзян. По словам экспертов, графство переживает архитектурное возрождение.Начиная с 2014 г. архитектор Ху Тьянтьян радикально меняет деревеньки графства, в котором как грибы растут удивительные здания, служащие как для туристических целей, так и для местного населения.

Шри-Ланка



Туристы посещают также чайные плантации, национальные парки и религиозно-исторические памятники буддизма, например храм Зуба Будды в Канди (древней столице острова), где хранится одна из самых почитаемых буддистских святынь — зуб Будды.



На Шри-Ланке, как и во всех странах Южной Азии, традиционной популярностью пользуется крикет. Популярностью пользуются приморские курортные города (Моратува, Галле), исторические достопримечательности Канди, Анурадхапура, Полоннарувы, Сигирии, горный курорт Нувара-Элия.Туристы посещают также чайные плантации, национальные парки и религиозно-исторические памятники буддизма, например храм Зуба Будды в Канди (древней столице острова), где хранится одна из самых почитаемых буддистских святынь — зуб Будды.На Шри-Ланке, как и во всех странах Южной Азии, традиционной популярностью пользуется крикет.

Раджастхан, Индия



На территории штата находятся 4 национальных парка. Национальный парк Пустыня (Desert National Park) близ Джайсалмера, охватывающий территорию в 3162 кв. км, — прекрасный пример экосистемы пустыни Тар, представляющий все богатство ее фауны.



Парк служит домом для многих видов перелетных птиц, так же как и для местных видов. Национальный парк Рантхамбор в округе Савай-Мадхопур — один из лучших в Индии тигриных заповедников, ставший с 1973 г. частью проекта "Тигр". Национальный парк Сариска в округе Алвар занимает территорию 866 кв. км, расположен в 107 км от Джайпура.



Благодаря богатой истории, красивой природе и обилию достопримечательностей Раджастхан привлекателен и для туристов. Сектор туризма дает около 8% от ВВП региона. Раджастхан — самый большой штат в Индии, расположен на северо-западе, образован в 1949 г. на территории исторической области Раджпутана.На территории штата находятся 4 национальных парка. Национальный парк Пустыня (Desert National Park) близ Джайсалмера, охватывающий территорию в 3162 кв. км, — прекрасный пример экосистемы пустыни Тар, представляющий все богатство ее фауны.Парк служит домом для многих видов перелетных птиц, так же как и для местных видов. Национальный парк Рантхамбор в округе Савай-Мадхопур — один из лучших в Индии тигриных заповедников, ставший с 1973 г. частью проекта "Тигр". Национальный парк Сариска в округе Алвар занимает территорию 866 кв. км, расположен в 107 км от Джайпура.Благодаря богатой истории, красивой природе и обилию достопримечательностей Раджастхан привлекателен и для туристов. Сектор туризма дает около 8% от ВВП региона.

Горы Тайваня



Притягательность тайваньских гор связана главным образом с большим разнообразием растительного покрова (более 3 тыс. видов, из которых 1500 эндемичны).



На острове действуют 17 заказников, в которых находятся под охраной некоторые виды животных, 20 биосферных заповедников, 8 национальных парков (Янминшань, Юйшань, Тароко, Кендин, Сюэба, Шэйпа, Цзиньмэнь и Тайдун), 34 лесных резервата (общая площадь - 452 тыс. га). Вдоль всего острова тянутся покрытые лесами Тайваньские горы (высочайшая точка — гора Юйшань, 3952 м), на севере — группа потухших вулканов. Тайвань — небольшой остров, но здесь существует несколько различных экосистем, которые поддерживают разнообразие его флоры и фауны.Притягательность тайваньских гор связана главным образом с большим разнообразием растительного покрова (более 3 тыс. видов, из которых 1500 эндемичны).На острове действуют 17 заказников, в которых находятся под охраной некоторые виды животных, 20 биосферных заповедников, 8 национальных парков (Янминшань, Юйшань, Тароко, Кендин, Сюэба, Шэйпа, Цзиньмэнь и Тайдун), 34 лесных резервата (общая площадь - 452 тыс. га).

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Этот список, составленный редакторами Travel & Leisure, а также консультантами и другими экспертами, является перечислением направлений-фаворитов у путешественников во всем мире.В Азии восемь направлений вошли в список 2020 г. Ниже мы расскажем о них подробнее.