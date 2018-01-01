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      Оптимизм японских производителей упал до минимума почти за 7 лет

      13.12 11:08Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Японский индекс Танкан, оценивающий настроения среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале снизился до минимума почти за семь лет.

      Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

      В октябре-декабре индекс опустился до 0 пунктов с 5 пунктов в предыдущем квартале, свидетельствуют данные Банка Японии.

      Индикатор снизился четвертый квартал подряд и достиг самого низкого уровня с I квартала 2013 г. на фоне замедления роста мировой экономики и торговой войны между США и Китаем.

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      Прогноз предусматривал снижение индекса до 2 пунктов, отмечает Reuters.

      Индекс, измеряющий настроения крупных автопроизводителей, опустился на отрицательную территорию впервые более чем за три года.

      Настроения в сфере услуг также ухудшились после повышения налога с продаж с 1 октября.

      Индикатор настроений среди крупных непроизводственных компаний Японии в IV квартале опустился с 21 до 20 пунктов. Между тем, ожидалось еще большее снижение до 17 пунктов.

      Крупные компании во всех отраслях сообщили, что планируют увеличить инвестиции в основной капитал на 6,8% в финансовом году, который завершится в марте 2020 г. Тремя месяцами ранее они планировали увеличить инвестиции на 6,6%. Аналитики прогнозировали рост инвестиций на 6%.

      Третья по величине экономика мира сталкивается с растущим понижательным давлением на фоне торговой войны между США и Китаем и ослабления глобального спроса. Экспорт Японии в октябре снизился 11-й месяц подряд, причем снижение оказалось максимальным за три года.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе власти Японии представили пакет фискального стимулирования на сумму 13,2 трлн иен ($122 млрд), чтобы поддержать рост экономики.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Банк Японии, Танкан, деловые настроения, индекс доверия

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