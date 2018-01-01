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      Джонсон заявил о получении правительством мощного мандата на осуществление Brexit

      13.12 08:43Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit. Об этом сообщает Reuters.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: EPA-EFE/PETER POWELL

      "Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit, и не просто осуществить Brexit, а объединить эту страну и продвигать ее вперед", - сказал Джонсон.

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      "Это исторические выборы, которые дают нам сейчас, в этом новом правительстве, возможность воплотить демократическую волю британского народа, изменить эту страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа этой страны, - добавил премьер. - Именно этим мы сейчас и займемся".

      Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получает явное большинство в британском парламенте. Согласно данным экзит-поллов консерваторы получают 368 из 650 мест в парламенте.

      Впервые с 1923 г. Великобритания провела всеобщие выборы в декабре, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 27 стран, которые останутся в Европейском союзе после выхода Великобритании из блока, согласились принять просьбу Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 г.

      Нынешнее гибкое продление сроков выхода из Евросоюза означает, что королевство сможет покинуть блок в любой момент до 31 января, при условии что британский парламент одобрит соглашение о Brexit, которое Джонсон заключил с другими 27 лидерами ЕС в октябре.

      Явное большинство в парламенте позволит правящим консерваторам реализовать свои планы по Brexit. В прежнем составе парламента ни одна партия не имела явного большинства. Эта ситуация привела к неспособности правительства принять законодательство, связанное с Brexit.

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Консервативная партия, Brexit

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