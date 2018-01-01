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      Китай купит сельхозпродукцию США на $50 млрд в обмен на снижение пошлин

      13.12 09:56Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". США приостановят некоторые пошлины на китайские товары и снизят другие в обмен на покупку Китаем большего количества американских сельскохозяйственных товаров, сообщает Reuters со ссылкой на американские источники.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Источник, информированный о ходе двусторонних переговоров, сообщил агентству, что США приостановят пошлины на китайские товары на сумму $160 млрд, которые должны вступить в силу в воскресенье, и снизят существующие пошлины.

      В свою очередь Пекин согласился бы купить американскую сельхозпродукцию на сумму $50 млрд в 2020 г. - вдвое больше, чем он купил в 2017 г., до начала торгового конфликта, сообщили два американских источника.

      Однако ни Вашингтон, ни Пекин не сделали официальных заявлений об этих договоренностях, в связи с чем возникли вопросы о том, были ли условия согласованы обеими сторонами.

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      Два источника, знакомые с ходом переговоров, заявили ранее в четверг, что Вашингтон предложил снизить существующие пошлины на китайские товары на 50% и приостановить новые пошлины, запланированные на 15 декабря, чтобы обеспечить заключение сделки "первой фазы".

      Некоторые аналитики также выразили сомнение в том, что Пекин сможет обеспечить столь резкий рост закупок сельскохозяйственной продукции. К примеру, спрос на соевые бобы, используемые для кормления животных, резко снизился, после того как вспышка африканской чумы свиней сократила поголовье свиней в Китае.

      Как сообщали "Вести.Экономика", президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения.

      Неделей ранее Трамп сообщил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г.

      Для мировой экономики отсутствие торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также возможное обострение конфликта в течение следующих 12 месяцев будут означать еще более серьезное ухудшение инвестиционного климата из-за длительного сохранения неопределенности.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, торговая война, торговая сделка

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