Какие валюты будут лучшими в 2020 году и какое место займет рубль?

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Уходящий год для рубля стал одним из лучших. Крупные и мелкие спекулянты активно скупали российские активы, пополняя свои портфели надежными бумагами с высокой доходностью. Какой выбор будет сделан в 2020 г.?

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Как итог, почти все 12 месяцев российский рубль прошел почти без коррекций. Впрочем, 2020 г. может оказаться не хуже, впрочем, как и для других развивающихся рынков.Развивающиеся рынки, которые за последнее десятилетие добавили в портфели инвесторов $11 трлн, может ждать еще один плодотворный год, пишет Bloomberg.Активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, при этом самые позитивные перспективы у Азии, следует из опроса 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров, проведенного агентством Bloomberg.Суммарный капитал в акциях и облигациях развивающихся стран сейчас превышает $25 трлн, что больше совокупного объема экономик США и Германии.Торговый конфликт США и Китая, который определял динамику рынков на протяжении 2019 г., останется главным драйвером, тогда как прогнозы экономического роста КНР потеснили монетарную политику Федеральной резервной системы в качестве второго из наиболее важных факторов.После того как глобальная волна монетарного смягчения привела к тому, что объем облигаций с отрицательной доходностью составил более $11 трлн, пул этих бумаг-убежищ станет привлекать меньше внимания на фоне паузы некоторых центробанков со снижением ставок.Все классы активов на развивающихся рынках - валюты, акции и облигации - восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 г., получая поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками во главе с ФРС для поддержания экономического роста.Рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 г., обойдя бразильский реал, тогда как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций."Я все еще довольно оптимистично настроен в отношении развивающихся рынков в преддверии 2020 г., - сказал Bloomberg Такеси Йокути, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., которая курирует активы на сумму, эквивалентную $160 млрд. - Фундаментальные факторы поддержки EM сохраняются на фоне очень низких глобальных ставок, и это побудит инвесторов обращать внимание на более высокодоходные активы".Совокупная капитализация акций 26 стран, которые MSCI Inc. относит к развивающимся рынкам, увеличилась на $6,6 трлн с конца 2009 г., показывают данные, проанализированные агентством.Облигационные индексы Bloomberg Barclays, охватывающие более широкий круг EM, показывают, что локальные бонды прибавили $2,9 трлн, долларовые облигации - $1,7 трлн, а номинированные в евро бумаги - $237 млрд за тот же период.