Рынок нашел поводы для "рождественского ралли"

В четверг настрой на рынке оставался сравнительно оптимистичным. Обещание ФРС США поддержать ликвидность в случае необходимости было подтверждено Федеральным банком Нью-Йорка, который объявил об увеличении объемов ликвидности, предоставляемой через операции однодневного РЕПО в период новогодних праздников. Кроме того, инвесторы ожидают скорого заключения первой части торговой сделки между США и КНР, что также способствует увеличению спроса на риск. В итоге в четверг был обновлен исторический максимум по индексу глобального рынка акций MSCI ACWI. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали "Сургутнефтегаз" (SNGS, +7,0%), "Татнефть" (TATN, +2,4%), ММК (MAGN, +2,0%), Мосбиржа (MOEX, +1,7%), "Норникель" (GMKN, +1,3%), "Газпром" (GAZP, +1,3%). Последний объявил параметры обновленной дивидендной политики: по итогам 2019-2021 гг. на дивиденды будет направлено 30%, 40% и 50% чистой прибыли соответственно.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Павловского автобуса" (PAZA) подорожали на 6,5%, "Северо-Западного морского пароходства" (SZPR) – на 4,2%, "Электроцинка" (ELTZ) – на 3,4%.Фондовые индексы США повысились в среднем на 0,8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.Сегодня в начале торгов вероятно продолжение повышения по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках дождались поводов для "рождественского ралли". Так, информационная служба Bloomberg сообщает об одобрении президентом США первой части торговой сделки с Китаем, включая отмену нового пакета пошлин, вступление которого в силу предполагалось 15 декабря. В Великобритании по итогам прошедших вчера выборов большинство в парламенте, по предварительным оценкам, получила Консервативная партия под предводительством Б. Джонсона, что способствует снижению неопределенности в отношении перспектив Brexit. Оживление на мировых рынках акций сопровождается повышением индикаторов доходности на рынке госдолга США, что указывает на пересмотр инвесторами позиций в сторону увеличения риска. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар/рубль после преодоления психологически важного уровня 63,0.