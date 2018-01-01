Эффект санкций отыгран: рынок РФ вырос до максимума за шесть лет. Что дальше?

Долларовая стоимость российских акций вернулась к досанкционным уровням. Стоит ли ждать дальнейшего роста?

"Газпром" собирается направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Но к этому показателю будут идти поэтапно. Неисполнение расходов бюджета в этом году связано с более жесткими мерами контроля.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Российский фондовый рынок в последние годы демонстрирует впечатляющую динамику. Рублевая стоимость акций уверенно росла, а индекс Мосбиржи неоднократно обновлял исторические максимумы. Впрочем, в долларовом эквиваленте стоимость акций компаний РФ находилась намного ниже досанкционных уровней, но и здесь ситуация начала выправляться.Индекс РТС, который отражает долларовую капитализацию так называемых "голубых фишек", достиг максимальных значений за последние шесть лет.Этому способствовали как эйфория на внешних рынках, так и провал очередной попытки американских конгрессменов продавить введение жестких санкций против России.Индекс РТС протестировал отметку 1500 пунктов - последний раз эти значения можно было наблюдать в далеком 2013 г.Российский рынок акций стал самым доходным в мире среди всех крупных рынков, приводит ТАСС слова аналитиков "Атона": с начала года РТС прибавил 38%. Результат лучше в мире - лишь у биржи Греции.Угроза санкций, пугавшая инвесторов, ушла на второй план, компании платят рекордные дивиденды, по уровню которых российский рынок не знает себе равных в мире, констатирует "Атон": дивидендная доходность РТС на 2020 г. достигает 7,3%.Действительно, компании платят все больше дивидендов, и этот фактор становится одним из ключевых драйверов роста стоимости акций.Так, например, совет директоров "ЛУКОЙЛа" на заседании 12 декабря одобрил внесение изменений в дивидендную политику компании, которые были принципиально одобрены в октябре этого года, говорится в сообщении компании.В результате изменений общая сумма дивидендов по акциям "ЛУКОЙЛа" за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "ЛУКОЙЛа", составит не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока."Газпром" в скором времени может перейти к выплате 50% прибыли по МСФО.Фундаментально рынок по-прежнему остается недооцененным: по соотношению P/E (цена акций к прибыли компаний) Россия на 55% отстает от индекса MSCI Emerging Markets; потенциал роста составляет 15-20% на 2020 г. до уровней 1670-1730 пунктов по РТС, прогнозирует "Атон".В целом же можно ожидать дальнейшего повышения стоимости активов, и дело даже не в их недооцененности, а в том, какую политику выбрали мировые ЦБ.Они буквально заливают мировые рынки деньгами, и у участников торгов не остается другого выбора, как покупать, особенно это касается тех активов, которые приносят хороший доход в виде дивидендов или процентов, если речь идет об облигациях.