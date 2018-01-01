Рубль укрепился к бивалютной корзине на старте торгов

Доллар начал торги на Московской бирже со снижения, евро чуть укрепился. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,67-62,73 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,67 руб., опустившись на 17 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 69,96 руб. - это на 1,25 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 8,79 коп. до 65,95 руб.Сообщения о том, что США и Китай приблизились к заключению торгового соглашения, способствовали повышению спроса на рисковые активы.На этом фоне котировки нефти продолжают рост, достигая трехмесячных максимумов.Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,7% и составила $64,66 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,6% до $59,51 за баррель.