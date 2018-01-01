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      Рубль укрепился к бивалютной корзине на старте торгов

      13.12 10:28Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Доллар начал торги на Московской бирже со снижения, евро чуть укрепился. Рубль немного вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,67-62,73 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,67 руб., опустившись на 17 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

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      Тем временем курс евро составил 69,96 руб. - это на 1,25 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

      Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 8,79 коп. до 65,95 руб.

      Сообщения о том, что США и Китай приблизились к заключению торгового соглашения, способствовали повышению спроса на рисковые активы.

      На этом фоне котировки нефти продолжают рост, достигая трехмесячных максимумов.

      Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,7% и составила $64,66 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,6% до $59,51 за баррель.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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