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      ЦБ отозвал лицензии у двух банков за хищение и отмывание

      13.12 09:58Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у "Кранбанка" (г. Иваново) и "Невского народного банка" (г. Санкт-Петербург), сообщается на сайте регулятора.

      Оба банка - участники системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

      В банках работают временные администрации ЦБ РФ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

      "Невский народный банк" по величине активов занимал 317-е место в банковской системе, "Кранбанк" - 204-е место.

      Банк России отозвал лицензию у "Невского народного банка", руководствуясь тем, что банк:

      - полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов;

      - нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры;

      - в первой декаде декабря т. г. неустановленными лицами у кредитной организации похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3,0 млрд руб. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

      "Кранбанк" лишился лицензии по ряду причин:

      - банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю;

      - проводил операции, имеющие признаки вывода активов;

      - занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери; по оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых рисков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и, как следствие, возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную

      - угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;

      - нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, отзыв лицензии

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