ЦБ отозвал лицензии у двух банков за хищение и отмывание

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у "Кранбанка" (г. Иваново) и "Невского народного банка" (г. Санкт-Петербург), сообщается на сайте регулятора.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Оба банка - участники системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).В банках работают временные администрации ЦБ РФ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены."Невский народный банк" по величине активов занимал 317-е место в банковской системе, "Кранбанк" - 204-е место.Банк Россиируководствуясь тем, что банк:- полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов;- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры;- в первой декаде декабря т. г. неустановленными лицами у кредитной организации похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3,0 млрд руб. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.по ряду причин:- банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю;- проводил операции, имеющие признаки вывода активов;- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери; по оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых рисков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и, как следствие, возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную- угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.