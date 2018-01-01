Лишь 10% видеокамер в Москве положительно влияют на безопасность движения

Только 10% стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Москве положительно влияют на безопасность движения, сообщает "Ростех".

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Компания "ГЛОНАСС-БДД" изучила работу более 15 тыс. дорожных камер в российских регионах. "Для каждой камеры было рассчитано ее влияние на снижение ДТП по итогам десяти месяцев 2019 г. Камеры, которые положительно повлияли на статистику ДТП, признаны эффективными", - сообщает "ГЛОНАСС-БДД".Первое место среди регионов, в которых расположено наибольшее количество камер (более 500), стала Самарская область. Здесь 19% камер положительно повлияли на дорожную безопасность. В Москве этот показатель составил лишь 10%.В списке регионов, в которых установлено от 200 до 500 камер, наибольшая польза отмечена в Вологодской (21%), Рязанской (18%) и Челябинской (17%) областях. Среди регионов с небольшим количеством камер (от 50 до 200) отличилась Северная Осетия - 38% камер положительно повлияли на статистику нарушений ПДД. На втором месте оказался Красноярский край (35%), на третьем - Сахалинская область (20%)."Мы также смогли определить, как камеры влияют на число нарушителей скорости и на сами характеристики транспортного потока. Например, в Элисте всего за 20 недель доля водителей, соблюдающих скоростной режим в местах установки камер, увеличилась с 24% до 59%", - заявил гендиректор "ГЛОНАСС-БДД" Максим Нечеухин.В целом по России в 3% случаев, несмотря на наличие камер, статистика аварий и нарушений ПДД ухудшилась."Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер. В числе эффектов этой работы - снижение числа учетных ДТП на 23% с 2010 г., при том что количество автомобилей в московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн единиц.В зоне действия некоторых комплексов фото- и видеофиксации снижение числа ДТП составило до 75%. Статистика нарушений ПДД в местах установки систем фото- и видеофиксации, можно сказать, приблизилась к нижнему порогу: данные за десять месяцев 2019 г. свидетельствуют, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя дисциплинированно.Формально камера, установленная несколько месяцев или лет назад, уже не влияет на статистику нарушений. При этом ее польза остается очевидной, так как она продолжает выполнять профилактическую функцию. Нельзя забывать и тот момент, что дорожные камеры существенно влияют на статистику автомобильных краж и угонов - в Москве этот показатель за девять лет снизился в четыре раза", - подчеркнул генеральный директор "ГЛОНАСС-БДД" Максим Нечеухин.