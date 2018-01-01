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      Авиакомпании в январе-ноябре увеличили перевозки пассажиров на 10,6%

      13.12 10:28Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Авиакомпании РФ в январе-ноябре 2019 г. увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6% до 119,2 млн человек, сообщила Росавиация.

      Пассажирооборот увеличился до 300 млрд пассажирокилометров (+13%).

      По оперативным данным, в ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Пассажирооборот достиг отметки 23,6 млрд пассажирокилометров, что на 9% больше показателя ноября прошлого года.

      В ноябре 2019 г. авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне ноября прошлого года. Отмечается рост показателей производственной деятельности у авиакомпаний S7 - 1,2 млн пассажиров (+47%) и "Победа" - более 871 тыс. пассажиров (+37%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" в ноябре 2019 г. воспользовались более 692 тыс. пассажиров (+12%). Авиакомпания "Россия" в ноябре 2019 г. перевезла 612 тыс. пассажиров (- 5%).

      Авиаперевозки в России растут третий год подряд и непрерывно с начала года.

      В 2018 г. российские авиакомпании обслужили 116,1 млн пассажиров, превысив показатель 2017 г. на 10,5%. Это рекорд, и он обновлен второй год подряд.

      В 2017 г. российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем в 2016 г. Это был новый рекорд в истории российской авиации и первый год роста после двух лет спада. Предыдущий рекорд пассажироперевозок в РФ был достигнут в 2014 г. - 93 млн чел., сообщали ранее "Вести. Экономика".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Росавиация, пассажирские авиаперевозки, экономика РФ

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