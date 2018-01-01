Почти 1,5 млн россиян не могут выехать за границу из-за неуплаты алиментов

Почти 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных за неуплату алиментов, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Фото: ФССП

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Почти 13 млн россиян находятся в зоне риска, поскольку не оплатили штрафы ГИБДД. Еще 2,5 млн россиян просрочили оплату услуг ЖКХ. Этих россиян могут также не выпустить за границу.В список невыездных могут внести должников по кредитам. По оценкам коллекторов, таких насчитывают 7-8 млн человек.Между тем порядка 60-70% должников не платят по кредитам из-за трудного финансового положения, и ограничение выезда за рубеж не оказывает на них никакого влияния.