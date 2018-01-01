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      Почти 1,5 млн россиян не могут выехать за границу из-за неуплаты алиментов

      13.12 10:15Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Почти 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных за неуплату алиментов, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

      Фото: ФССП

      Почти 13 млн россиян находятся в зоне риска, поскольку не оплатили штрафы ГИБДД. Еще 2,5 млн россиян просрочили оплату услуг ЖКХ. Этих россиян могут также не выпустить за границу.

      В список невыездных могут внести должников по кредитам. По оценкам коллекторов, таких насчитывают 7-8 млн человек.

      Между тем порядка 60-70% должников не платят по кредитам из-за трудного финансового положения, и ограничение выезда за рубеж не оказывает на них никакого влияния.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: кредит, ЖКХ, должник, ФССП, алименты

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