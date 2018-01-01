ФАС обвинила банки в грабеже клиентов под прикрытием борьбы с отмыванием: комиссии при переводах от бизнеса физлицам оказались завышенными.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Вчера на совместном заседании ассоциации и ФАС России были представлены предложения по совершенствованию антимонопольного реагирования на рынке финансовых услуг.Ассоциация антимонопольных экспертов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам, сообщается на сайте ассоциации.Одно из них — необходимо устранить дискриминационные тарифы по банковским переводам бизнеса в адрес физических лиц. Так, для расчетов между юридическими лицами комиссионные тарифы ограничены, в случае перечисления средств от юридического лица или индивидуального предпринимателя физическому лицу тарифы достигают 8-10%. При такой ситуации в первую очередь страдает малый бизнес, работающий с гражданами.Грабительские тарифы устанавливаются и при выплате дивидендов, арендной платы, возврате с абонентских счетов или счетов в интернет-магазинах, сообщил партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Евгений Большаков на совместном заседании ФАС и ассоциации."Это полное безобразие", – заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.По его словам, банки козыряют письмами и рекомендациями ЦБ, которые предписывают им бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, однако в документах ЦБ "прямо не написано такое хамство". Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку, сообщили "Ведомости".Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил Артемьев.Проверка по антиотмывочному закону происходит при поступлении денег на счет, а не когда переводятся гражданину, подтвердил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Наиболее остро проблема комиссий стоит при снятии наличных индивидуальными предпринимателями, отметил он. Это могут быть и авторские гонорары, и зарплата сотрудников, и просто оплата купленных товаров и имущества у населения, добавляет председатель генсовета ассоциации Андрей Рего.