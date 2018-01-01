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      США успешно испытали ракету, запрещенную договором РСМД

      13.12 10:57Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Речь идет о неядерной баллистической ракете наземного базирования.

      Глава Пентагона Марк Эспер сообщил об успешном первом испытании американской баллистической ракеты. До 2 августа испытания таких ракет были запрещены российско-американским договором РСМД, однако Вашингтон из него вышел.

      "Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования", - написал Эспер в "Твиттере". Он уточнил, что работа по созданию прототипа, готового к пуску, заняла не два года, как предполагалось, а 9 месяцев.

      Что только подтверждает то, что Вашингтон заложил средства на разработку ракет задолго до выхода из ДРСМД, так что исход диалога с Москвой был предрешен. Как писали ранее "Вести. Экономика", на подготовку, начавшуюся в США загодя, обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу.

      В августе Пентагон уже испытал одну из ракет на дальность, запрещенную в рамках договора. Как писал наш портал, 18 августа Минобороны США сообщило о проведении 18 августа испытательного пуска крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении из установки, размещенной на острове Сан-Николас вблизи штата Калифорния. КР была выпущена по цели на расстоянии более 500 км.

      Рубрики: ВПК, США и Канада

      Метки: США, Пентагон, РСМД, Марк Эспер, баллистические ракеты

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