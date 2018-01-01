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      Узбекистан взял кредиты на $500 млн и 50 млн евро на реформы и развитие ипотеки

      13.12 11:03Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Узбекистан взял у "Азиатского банка развития" (АБР) кредит на $500 млн, а у "Французского агентства развития" (ФАР) - кредит на 50 млн евро для проведения экономических реформ и поддержания ипотеки, сообщает Минфин Узбекистана.

      Более 50% заемных денег направят на программу проведения экономических реформ в Узбекистане, а $200 млн - на программу развития ипотечного рынка страны.

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      После прихода к власти президента Шавката Мирзиеева в 2016 г. Узбекистан начал проводить рыночные реформы, в частности снял запрет на привлечение кредитов, размещение облигаций, отменил ряд налогов.

      В начале года Узбекистан разместил дебютные евробонды на $1 млрд и намерен разместить евробонды на $500 млн в 2020 г.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: ипотека, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, "Азиатский банк развития"

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