Компенсации дольщикам освобождены от НДФЛ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Раньше пострадавшие от обмана дольщики должны были заплатить с компенсации НДФЛ в 13%.Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 г.В настоящее время компенсации обманутым дольщикам выплачиваются за счет взносов застройщиков (из компенсационного фонда) и за счет бюджетных средств. Но действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что НДФЛ можно не платить только с тех компенсаций, источником которых являются взносы застройщиков, и принятый закон призван этот пробел устранить, сообщили в пресс-службе Госдумы.Данная норма закона должна вступить в силу с момента его официального опубликования.Ранее Госдума уже приняла целый ряд законов, направленных на защиту прав обманутых дольщиков. В 2017 г. были приняты поправки, позволившие создать специальный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Также была принята новая законодательная модель проектного финансирования с использованием эскроу-счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства.