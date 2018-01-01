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      Компенсации дольщикам освобождены от НДФЛ

      13.12 11:34Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие компенсации обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц.

      Раньше пострадавшие от обмана дольщики должны были заплатить с компенсации НДФЛ в 13%.

      Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 г.

      В настоящее время компенсации обманутым дольщикам выплачиваются за счет взносов застройщиков (из компенсационного фонда) и за счет бюджетных средств. Но действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что НДФЛ можно не платить только с тех компенсаций, источником которых являются взносы застройщиков, и принятый закон призван этот пробел устранить, сообщили в пресс-службе Госдумы.

      Данная норма закона должна вступить в силу с момента его официального опубликования.

      Ранее Госдума уже приняла целый ряд законов, направленных на защиту прав обманутых дольщиков. В 2017 г. были приняты поправки, позволившие создать специальный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Также была принята новая законодательная модель проектного финансирования с использованием эскроу-счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.

      Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: компенсации, Госдума, НДФЛ, законопроект, обманутый дольщик

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