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      "Мечел" столкнулся с трудностями в проекте разработки Эльгинского месторождения

      13.12 11:45Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". "Мечел" может нарушить условия инвестконтракта по развитию Эльгинского месторождения угля, компания не в состоянии быстро развивать инвестпроект, заявил глава Якутии Айсен Николаев в интервью РБК.

      Речь идет о выполнении инвестдекларации и инвестициях за пятилетний период, заканчивающийся к октябрю 2020 г. "Сейчас мы не видим, что компания за оставшийся год сможет найти источники и успеть инвестировать оставшиеся средства", - заявил Николаев.

      Эльгинское месторождение угля находится на юго-востоке Якутии. Это крупнейшее российское месторождение коксующегося угля, запасы которого оценивают в 2,2 млрд тонн.

      Оператором освоения месторождения является дочерняя компания "Мечела" - "Эльгауголь" ("Мечел" - 51%, "Газпромбанк" - 49%). В сентябре 2015 г. "Эльгауголь" получила статус участника регионального инвестпроекта в Якутии.

      В 2016-2018 гг. "Эльгауголь" направила на развитие проекта 5,5 млрд руб., что составляет 7% от намеченного объема инвестиций (80 млрд руб.). В оставшийся год необходимо инвестировать 73 млрд руб.

      Участие в региональных инвестпроектах дает налоговые преимущества: ставка по налогу на прибыль составляет 0% (по части налога, которая идет в республиканский бюджет) на первые пять лет и 10% на следующие пять лет. Кроме того, первые десять лет к компании применяют понижающие коэффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), при этом коэффициенты повышают каждые два года.

      Если компания не выполнит условия инвестиционной декларации, то ее могут лишить налоговых льгот, подчеркнул Николаев. Налоговые льготы "Эльгаугля" от Якутии составили в 2015-2019 гг. почти 1 млрд руб.

      Добыча угля на Эльгинском месторождении составит в этом году 5 млн тонн, "хотя в 2020 г. она должна была дойти до 20 млн тонн", отметил глава Якутии. В январе-сентябре добыча сократилась на 17% до 3,23 млн тонн.

      Работа и инвестиции "Мечела" осложнены высокой долговой нагрузкой компании. Чистый долг без пеней, штрафов и опционов составил к концу сентября 408 млрд руб., однако долг сократился с начала года на 15 млрд руб.

      Рубрики: Энергетика, Металлургия

      Метки: уголь, Якутия, кокс, Эльгинское месторождение, "Мечел"

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