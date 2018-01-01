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      Промпроизводство в Японии в октябре упало сильнее, чем ожидалось

      13.12 12:04Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Промышленное производство в Японии в октябре сократилось сильнее, чем предполагалось первоначально, свидетельствуют окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

      Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

      Промпроизводство в Японии в октябре упало на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее сообщалось о снижении на 4,2%.

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      В годовом выражении промпроизводство упало на 7,7%, а не на 7,4%, как сообщалось ранее.

      Загрузка производственных мощностей снизилась на 4,5% относительно сентября на 8,6% в годовом выражении.

      На показатели производства в октябре негативно повлияло временное закрытие заводов из-за обрушившегося на Японию тайфуна и ослабление спроса на автомобили и бытовую технику после повышения налога с продаж.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Япония с 1 октября повысила налог с продаж с 8% до 10%. Вслед за этим розничные продажи в Японии в октябре продемонстрировали максимальное снижение более чем за четыре с половиной года.

      Некоторые аналитики опасаются, что скачок расходов бизнеса и домохозяйств перед повышением налога сменится ослаблением спроса в ближайшие месяцы. В результате экономика может остаться без драйвера роста, если экспорт не восстановится.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, промпроизводство

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