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      Лидеры ЕС согласовали климатическую цель на 2050 год

      13.12 13:13Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Лидеры Европейского союза обязались достичь климатической нейтральности, ликвидировав чистые выбросы углерода к середине этого столетия, сообщает Bloomberg.

      Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

      26 стран безоговорочно поддержали цель достижения нулевого уровня чистых выбросов к 2050 г. Польша одобрила эту цель, однако не взяла на себя обязательства выполнить ее.

      Отклонение Польши от общей позиции подчеркивает трудности, ожидающие ЕС в достижении поставленной цели, для которого потребуются радикальные реформы в экономике.

      "Нет никакого разделения Европы на разные части, - заявила канцлер Германии Ангела Меркель. - Есть только одно государство-член, которому еще нужно некоторое время, чтобы обдумать, как это осуществить".

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      "Польша достигнет климатической нейтральности в своем собственном темпе, - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Мы будем корректировать темпы в соответствии с состоянием нашей экономики, с тем, что мы можем себе позволить, и с тем, каким будет Фонд справедливого перехода, и сколько Польша получит от этого фонда".

      Лидеры согласились вернуться к этому вопросу в июне, предоставив Польше еще шесть месяцев, чтобы присоединиться к общим усилиям.

      В течение этого периода ЕС также будет вести переговоры о своем следующем семилетнем бюджете, и это может дать остальной части блока возможность усилить давление на Моравецкого, поскольку Польша является крупнейшим бенефициаром фондов ЕС.

      Лидеры ЕС обсуждают целевой показатель нулевых выбросов чистых уже почти год.

      В соответствии с предложениями Еврокомиссии переход к климатической нейтральности начнется в следующем году и будет включать более жесткие ограничения выбросов для различных отраслей промышленности от автомобилестроения до химической отрасли, а также пересмотренные налоги на энергию, новые правила субсидирования компаний, более экологичное сельское хозяйство и, возможно, экологический налог на импорт.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по оценкам группы "Принципы ответственного инвестирования" (PRI) ООН, представляющей инвесторов с активами под управлением на сумму $86 трлн, ужесточение климатических стандартов может к 2025 г. привести к сокращению стоимости компаний в различных отраслях на сумму до $2,3 трлн.

      Наиболее уязвимым является сектор ископаемого топлива, который может потерять треть своей текущей стоимости, отмечается в докладе группы.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Польша, выбросы, климат, климатическая нейтральность

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