Госдума запретила использовать декларации амнистии капитала в уголовных делах

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете использования для уголовного преследования спецдеклараций, которые подаются при амнистии капитала. Закон разработан после возбуждения уголовного дела против Валерия Израйлита, который задекларировал свои активы.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Законом дополнительно защищены права участников "амнистии капитала", отметили в пресс-службе Госдумы.Закон признает сведения спецдекларации в рамках амнистии и сам факт подачи недопустимыми доказательствами при производстве любого уголовного дела. Одновременно инициативой предложено запретить изымать специальные декларации при производстве следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях.Исключение составят случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу."Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках "амнистии капитала", - пояснил один из соавторов закона, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Власти объявили об "амнистии капитала" в 2015 г., которая предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом на лицо распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и даже уголовной ответственности за налоговые преступления. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй этап — с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г., и третий этап действует с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г.В 2016 г. совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит воспользовался программой амнистии капитала и добровольно задекларировал свои активы, которые ранее скрывал от государства. Когда Израйлит вернулся в Россию, ФСБ изъяло у ФНС декларацию бизнесмена и обвинила его в переводе средств за границу по подложным документам, легализации денег, полученных преступным путем, и мошенничестве. Против Израйлита открыто уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Он с декабря 2016 г. находится под арестом. По версии обвинения, на стройку поставлялись дешевые некачественные трубы, а разница в стоимости от контракта выводилась на зарубежные счета. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб., а "Транснефть" подала гражданский иск к бизнесмену на 3,5 млрд руб.