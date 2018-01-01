ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Госдума запретила использовать декларации амнистии капитала в уголовных делах

      13.12 11:54Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете использования для уголовного преследования спецдеклараций, которые подаются при амнистии капитала. Закон разработан после возбуждения уголовного дела против Валерия Израйлита, который задекларировал свои активы.

      Законом дополнительно защищены права участников "амнистии капитала", отметили в пресс-службе Госдумы.

      Закон признает сведения спецдекларации в рамках амнистии и сам факт подачи недопустимыми доказательствами при производстве любого уголовного дела. Одновременно инициативой предложено запретить изымать специальные декларации при производстве следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях.

      Исключение составят случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

      "Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках "амнистии капитала", - пояснил один из соавторов закона, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

      Власти объявили об "амнистии капитала" в 2015 г., которая предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом на лицо распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и даже уголовной ответственности за налоговые преступления. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй этап — с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г., и третий этап действует с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г.

      В 2016 г. совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит воспользовался программой амнистии капитала и добровольно задекларировал свои активы, которые ранее скрывал от государства. Когда Израйлит вернулся в Россию, ФСБ изъяло у ФНС декларацию бизнесмена и обвинила его в переводе средств за границу по подложным документам, легализации денег, полученных преступным путем, и мошенничестве. Против Израйлита открыто уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Он с декабря 2016 г. находится под арестом. По версии обвинения, на стройку поставлялись дешевые некачественные трубы, а разница в стоимости от контракта выводилась на зарубежные счета. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб., а "Транснефть" подала гражданский иск к бизнесмену на 3,5 млрд руб.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, законопроект, амнистия капитала

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить