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      Нацпроекты требуют дополнительных денежных вливаний

      13.12 11:44Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". На их реализацию выделят еще 368 млрд руб.

      Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минфине, в итоге стоимость реализации нацпроектов составит 26 трлн руб.

      Больше всего дополнительных финансовых вливаний приходится на проект "Демография" - 279 млрд руб. Как уточнили изданию в Минфине, повышение планки объясняется ростом количества получателей пособий на первого и второго ребенка. Сейчас выплаты полагаются семьям с ребенком младше 1,5 лет, в которых совокупный доход родителей меньше 1,5 прожиточных минимумов на человека. В следующем году минимальный порог вырастет до 2 минимумов, а возраст ребенка - до 3 лет.

      Нацпроекты "Здравоохранение" и "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры" получат 39 и 38 млрд соответственно. Кроме того, 12 млрд дополнительно направят на реализацию других проектов. И только затраты на нацпроект "Экология" уменьшатся.

      Всего на реализацию национальных проектов в России до 2024 г. планировалось израсходовать 25,7 трлн руб. 13,2 трлн из них должен был выделить федеральный бюджет, 2,9 трлн руб. - бюджеты субъектов Федерации, 7,5 трлн руб. должны быть привлечены из внебюджетных источников, а 0,1 трлн руб. - из государственных внебюджетных фондов. Теперь же из федерального бюджета будет выделено 13,5 трлн руб.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", во Всемирном банке оценили, что в 2020 г. вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1 процентного пункта, а в 2021 г. – около 0,2-0,3 процентного пункта. Эксперты ВБ полагают, что увеличение расходов на национальные проекты будет способствовать оживлению экономики.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Россия, нацпроекты, федеральный бюджет, "Демография", "Комплексный план развития магистральной инфраструктуры", увеличение финансирования, "Здравоохранение"

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