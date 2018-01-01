"Аэрофлот" в 1,5 раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов

"Аэрофлот", крупнейший авиаперевозчик в России, в 1,5 раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов согласно презентации компании. Темп роста флота будет рекордным 2 года подряд.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".В 2020 г. "Аэрофлот" получит 13 дальнемагистральных самолетов: 11 Airbus 350-900 и два Boeing 777-300. Сейчас "Аэрофлот" эксплуатирует 38 дальнемагистральных самолетов: 19 Boeing 777 и 19 Airbus 330.В 2020 г. дальнемагистральный парк "Аэрофлота" вырастет до 47 судов после списания четырех возрастных Airbus 330. В итоге чистый рост флота будет рекордным: во все остальные годы широкофюзеляжный флот авиакомпании рос на 1-3 самолета или сокращался.В 2021 г. запланировано самое масштабное обновление широкофюзеляжного флота в новейшей истории национального перевозчика: с 2000 г. он получал максимум восемь таких лайнеров в году – в 2009 и 2012 гг., цитируют "Ведомости" презентацию "Аэрофлота".В 2021 г. рост дальнемагистрального флота увеличится на девять лайнеров до 56 самолетов. "Аэрофлот" получит еще 11 Airbus 350 (всего заказано 22 таких лайнера) и последний из 22 заказанных Boeing 777, но выведет из эксплуатации три Airbus 330.В 2022–2023 гг. дальнемагистральный флот может сократиться, так как "Аэрофлот" выведет из парка еще девять Airbus 330. Рост может продолжиться, если будут заказаны другие дальнемагистральные суда, пока таких заказов нет, сообщается в презентации.Цена одного Airbus 350-900 (в компоновке на 316 мест для "Аэрофлота") составляет примерно $160 млн. Одного Boeing 777-300 (402 места) – около $180 млн. Таким образом, "Аэрофлот" получит дальнемагистральные самолеты стоимостью около $2,1 млрд. "Аэрофлот" был одним из первых заказчиков Airbus 350, когда лайнер только разрабатывался, и получил очень выгодную цену.Парк авиакомпании "Аэрофлот" остается одним из самых молодых в мире. Средний возраст самолетов "Аэрофлота" составляет 4,2 года, а самолетов группы – 6,3 лет. 51,17% акций ПАО "Аэрофлот" принадлежит государству в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом.