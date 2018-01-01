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      "Аэрофлот" в 1,5 раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов

      13.12 12:41Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". "Аэрофлот", крупнейший авиаперевозчик в России, в 1,5 раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов согласно презентации компании. Темп роста флота будет рекордным 2 года подряд.

      В 2020 г. "Аэрофлот" получит 13 дальнемагистральных самолетов: 11 Airbus 350-900 и два Boeing 777-300. Сейчас "Аэрофлот" эксплуатирует 38 дальнемагистральных самолетов: 19 Boeing 777 и 19 Airbus 330.

      В 2020 г. дальнемагистральный парк "Аэрофлота" вырастет до 47 судов после списания четырех возрастных Airbus 330. В итоге чистый рост флота будет рекордным: во все остальные годы широкофюзеляжный флот авиакомпании рос на 1-3 самолета или сокращался.

      В 2021 г. запланировано самое масштабное обновление широкофюзеляжного флота в новейшей истории национального перевозчика: с 2000 г. он получал максимум восемь таких лайнеров в году – в 2009 и 2012 гг., цитируют "Ведомости" презентацию "Аэрофлота".

      В 2021 г. рост дальнемагистрального флота увеличится на девять лайнеров до 56 самолетов. "Аэрофлот" получит еще 11 Airbus 350 (всего заказано 22 таких лайнера) и последний из 22 заказанных Boeing 777, но выведет из эксплуатации три Airbus 330.

      В 2022–2023 гг. дальнемагистральный флот может сократиться, так как "Аэрофлот" выведет из парка еще девять Airbus 330. Рост может продолжиться, если будут заказаны другие дальнемагистральные суда, пока таких заказов нет, сообщается в презентации.

      Цена одного Airbus 350-900 (в компоновке на 316 мест для "Аэрофлота") составляет примерно $160 млн. Одного Boeing 777-300 (402 места) – около $180 млн. Таким образом, "Аэрофлот" получит дальнемагистральные самолеты стоимостью около $2,1 млрд. "Аэрофлот" был одним из первых заказчиков Airbus 350, когда лайнер только разрабатывался, и получил очень выгодную цену.

      Парк авиакомпании "Аэрофлот" остается одним из самых молодых в мире. Средний возраст самолетов "Аэрофлота" составляет 4,2 года, а самолетов группы – 6,3 лет. 51,17% акций ПАО "Аэрофлот" принадлежит государству в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: пассажирские авиаперевозки, авиапарк Аэрофлота, дальнемагистральный самолет

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