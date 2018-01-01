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      Власти обяжут госмонополии отчитываться об инвестициях в регионы

      13.12 12:31Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Минэкономразвития подготовило проект распоряжения правительства, которое предписывает "Газпрому", "Транснефти", РЖД, "ФСК ЕЭС", "РусГидро" и "Ростелекому" представлять в МЭР сведения об инвестиционной деятельности в регионах.

      Одновременно власти утвердят и форму такой отчетности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве.

      Цель распоряжения - собрать сведения об инфраструктурных инвестициях в регионах для оценки работы губернаторов во исполнение указа президента.

      Распоряжение поможет отделить общий объем инвестиций в регионе от инвестиций госкомпаний и бюджетных инвестиций, которые не зависят от работы властей региона.

      Президент Владимир Путин подписал в апреле указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

      В перечень показателей для оценки работы губернаторов включен в том числе "объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, госкомпания, инвестиция, губернатор, регион

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