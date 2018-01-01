Власти обяжут госмонополии отчитываться об инвестициях в регионы

Минэкономразвития подготовило проект распоряжения правительства, которое предписывает "Газпрому", "Транснефти", РЖД, "ФСК ЕЭС", "РусГидро" и "Ростелекому" представлять в МЭР сведения об инвестиционной деятельности в регионах.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Одновременно власти утвердят и форму такой отчетности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве.Цель распоряжения - собрать сведения об инфраструктурных инвестициях в регионах для оценки работы губернаторов во исполнение указа президента.Распоряжение поможет отделить общий объем инвестиций в регионе от инвестиций госкомпаний и бюджетных инвестиций, которые не зависят от работы властей региона.Президент Владимир Путин подписал в апреле указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".В перечень показателей для оценки работы губернаторов включен в том числе "объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета".