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      Венгрия хочет подключиться к газопроводу "Турецкий поток"

      13.12 13:05Распечатать

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Венгрия назвала использование газопровода "Турецкий поток" лучшим вариантом для диверсификации энергетических ресурсов, о чем заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

      "В настоящий момент мы заинтересованы в диверсификации наших источников и также маршрутов поставки (энергоресурсов), - сказал он, отвечая на вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку". - Наиболее возможный сценарий диверсификации маршрутов поставки - это "Турецкий поток".

      "Мы надеемся, что его болгарский участок будет построен по графику. Мы видим, что наши сербские друзья идут по графику, - продолжил Сийярто. - Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Надеемся, что к концу 2021 г. 9,8 млрд куб. м газа будет приходить в Венгрию по южному направлению. Мы заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому "Турецкий поток" - это вполне реалистичный сценарий".

      Магистральный газопровод (МГП) "Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

      Как писали "Вести.Экономика", в начале декабря президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Болгария сознательно затягивает выполнение проекта "Турецкий поток" на своей земле, несмотря на неоднократные просьбы к России ускорить поставку российского газа.

      "Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это не печально, не странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - отметил Путин.

      "Я хочу об этом сказать прямо и публично. Руководство Болгарии, после того как оно сорвало "Южный поток", много раз обращалось к России с просьбой во что бы то ни стало построить "Турецкий поток". Но и здесь - видимо, под давлением со стороны - они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят - не болгары, а болгарское руководство, - мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - подчеркнул президент России.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Газпром, Венгрия, экспорт газа, Турецкий поток

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