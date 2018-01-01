"Силовые машины" выиграли субсидию для создания мощных газовых турбин

"Силовые машины" выиграли конкурс на получение субсидии для создания мощных газовых турбин, сообщил Минпромторг.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика"."Конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса публичное акционерное общество "Силовые машины — ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", - сообщается в решении комиссии.Как сообщали "Вести.Экономика", компания "Силовые машины" Алексея Мордашова стала единственным участником конкурса на получение бюджетной субсидии для разработки российской газовой турбины большой мощности (ГТБМ).Компания запросила из бюджета на 2019-2021 гг. почти 5 млрд руб., при этом оценка себестоимости проекта выросла до 17 млрд руб. "Силовые машины" рассчитывают поставить на рынок 16 турбин мощностью 65 МВт каждая и 26 турбин мощностью 170 МВт каждая.В январе 2018 г. компания попала в "черный список" (SDN List) Минфина США.Минпромторг 24 октября завершил сбор заявок от машиностроителей на разработку и производство турбин. Бюджетом на 2019-2021 гг. на эти цели предусмотрены 7 млрд руб., разработчик должен предоставить дополнительно не менее 50% от этой суммы.В итоге собственные средства компании составят почти 15 млрд руб. Из них 8 млрд руб. можно привлечь через внутригрупповой заем от управляющей компании "Севергрупп" под 7% годовых.В России пока не производят газовые турбины большой мощности для электростанций. Разработку турбин ведут в рамках совместного предприятия "Роснано", "Ростеха" (НПО "Сатурн") и "Интер РАО". В апреле 2018 г. доработанная турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя ряда деталей, что сдвигает срок завершения работ по турбине, сообщали "Вести. Экономика".Минпромторг ожидает в июне 2019 г. завершения испытаний опытно-промышленного образца российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М, первая фаза испытаний завершена, заявил в июне замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.В 2019 г. в России началась национальная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 трлн руб.