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      "Силовые машины" выиграли субсидию для создания мощных газовых турбин

      13.12 13:01Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". "Силовые машины" выиграли конкурс на получение субсидии для создания мощных газовых турбин, сообщил Минпромторг.

      "Конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса публичное акционерное общество "Силовые машины — ЗЛТ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", - сообщается в решении комиссии.

      Как сообщали "Вести.Экономика", компания "Силовые машины" Алексея Мордашова стала единственным участником конкурса на получение бюджетной субсидии для разработки российской газовой турбины большой мощности (ГТБМ).

      Компания запросила из бюджета на 2019-2021 гг. почти 5 млрд руб., при этом оценка себестоимости проекта выросла до 17 млрд руб. "Силовые машины" рассчитывают поставить на рынок 16 турбин мощностью 65 МВт каждая и 26 турбин мощностью 170 МВт каждая.

      В январе 2018 г. компания попала в "черный список" (SDN List) Минфина США.

      Минпромторг 24 октября завершил сбор заявок от машиностроителей на разработку и производство турбин. Бюджетом на 2019-2021 гг. на эти цели предусмотрены 7 млрд руб., разработчик должен предоставить дополнительно не менее 50% от этой суммы.

      В итоге собственные средства компании составят почти 15 млрд руб. Из них 8 млрд руб. можно привлечь через внутригрупповой заем от управляющей компании "Севергрупп" под 7% годовых.

      В России пока не производят газовые турбины большой мощности для электростанций. Разработку турбин ведут в рамках совместного предприятия "Роснано", "Ростеха" (НПО "Сатурн") и "Интер РАО". В апреле 2018 г. доработанная турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя ряда деталей, что сдвигает срок завершения работ по турбине, сообщали "Вести. Экономика".

      Минпромторг ожидает в июне 2019 г. завершения испытаний опытно-промышленного образца российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М, первая фаза испытаний завершена, заявил в июне замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

      В 2019 г. в России началась национальная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 трлн руб.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Минпромторг, энергетика, Силовые машины, субсидия, турбина

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