Банк России снизил ставку

Совет директоров Банка России в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку в пятый раз подряд - на 25 б. п. до 6,25% годовых.

Заявление Банка России:

Динамика инфляции.

Денежно-кредитные условия.

Экономическая активность.

Инфляционные риски.

Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем.При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 г. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 г.) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%. Годовая базовая инфляция по итогам ноября также снизилась до 3,5% после 3,7% в октябре. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%. По итогам 2019 г. Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9-3,2%.В ноябре дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжали снижаться. В части разовых факторов высокий урожай и расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствуют сохранению низких темпов роста цен на продовольствие с учетом сезонности. Произошедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего. В то же время ускорение инфляции в рыночном сегменте сферы услуг, которое произошло в ноябре, может быть одним из признаков оживления потребительского спроса.В ноябре инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 г., когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Снижались доходности ОФЗ и депозитно-кредитные ставки. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования. Банк России будет оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на денежно-кредитные условия и динамику инфляции.Темп прироста ВВП по итогам 2019 г. может сложиться ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России — 0,8-1,3%. Это в первую очередь связано с более высоким, чем ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в III квартале. Однако устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить.В III-IV кварталах наметилось некоторое улучшение динамики внутреннего спроса. Так, несколько возросла инвестиционная активность, в том числе в связи с увеличением капитальных расходов бюджета. В октябре увеличился годовой темп прироста оборота розничной торговли. Продолжился годовой рост промышленного производства. Однако опережающие индикаторы указывают на сохранение слабых деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов. Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики.Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.Во втором полугодии 2019 г. поддержку экономическому росту начала оказывать бюджетная политика, что в том числе связано с реализацией запланированных правительством национальных проектов. В дальнейшем увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционных, будет вносить вклад в экономический рост.Прогноз роста ВВП в 2020-2022 гг. сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 г. до 2-3% в 2022 г. Это возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемые на прогнозном горизонте пониженные темпы роста мировой экономики продолжат оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики.На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. Это прежде всего связано с состоянием внутреннего и внешнего спроса. Сохраняются дезинфляционные риски со стороны динамики цен на отдельные продовольственные товары, в том числе за счет роста предложения сельскохозяйственной продукции.Вместе с тем необходимо учитывать действие проинфляционных факторов. Не исключены риски разворота тенденций на рынке продовольствия, учитывая, что соотношение временных и постоянных факторов на этом рынке сложно оценить. Наряду с этим, реализованное смягчение денежно-кредитной политики может оказать более существенное повышательное влияние на инфляцию, чем оценивает Банк России. В случае более значительного снижения темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием ужесточения международных торговых ограничений, иных геополитических факторов, может происходить усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, оказывая влияние на курсовые и инфляционные ожидания. При этом проинфляционные риски со стороны роста бюджетных расходов в 2020 г. остаются невысокими ввиду того, что увеличение расходов, вероятно, будет иметь распределенный во времени характер.На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 г. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 13 декабря 2019 г.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 февраля 2020 г. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.