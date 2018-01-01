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      Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

      13.12 15:30Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Правление Центрального банка Азербайджана 13 декабря приняло решение о снижении учетной ставки с 7,75% до 7,5%, сообщил ЦБ республики.

      Центробанк Азербайджана.

      Нижний порог процентного коридора снижен с 6% до 5,75%, верхний – с 9,5% до 9,25%.

      Это восьмое снижение учетной ставки ЦБ Азербайджана в 2019 г.

      "1 февраля ЦБА снизил учетную ставку с 9,75% до 9,25%, 15 марта – с 9,25% до 9%, 26 апреля - с 9% до 8,75%, 7 июня – с 8,75% до 8,5%, 26 июля – с 8,5% до 8,25%, 13 сентября – с 8,25% до 8% и 25 октября – с 8% до 7,75%", - сообщается в пресс-релизе ЦБ.

      В 2018 г. ЦБ Азербайджана снижал ставку четыре раза - с 15% до 9,75%.

      Рубрики: ЦБ мира, Бывший СССР

      Метки: учетная ставка, процентные ставки, экономика Азербайджана, ЦБ Азербайджана

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