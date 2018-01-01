ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ Германии вдвое снизил прогноз роста ВВП на 2020 год

      13.12 14:12Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Центральный банк Германии снизил свой прогноз экономического роста на 2020 г. вдвое, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/FRANK RUMPENHORST

      Бундесбанк снизил прогноз роста реального ВВП на следующий год до 0,6%.

      Регулятор также снизил прогноз на этот год на 10 базисных пунктов до 0,5%. В то же время он повысил оценку роста на 2021 г. на аналогичную величину до 1,4%.

      Ссылки по теме

      "Рост внутреннего спроса, вероятно, не будет таким динамичным, как это было в период бума предыдущих лет", - заявил Бундесбанк в своем полугодовом отчете по экономике.

      "Это связано в основном с реальными располагаемыми доходами домохозяйств, которые упали главным образом на фоне значительного замедления роста занятости", - добавил центробанк.

      "Для экономического роста и, в меньшей степени, для уровня инфляции риски на данный момент смещены в сторону понижения", - предупредил регулятор.

      Как сообщали "Вести.Экономика", согласно окончательным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat) экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, в III квартале выросла на 0,1% в поквартальном выражении после сокращения на 0,2% во II квартале.

      В годовом выражении рост ВВП ускорился с 0,3% до 0,5%.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: прогноз, Бундесбанк, ВВП, Германия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить