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      Трудовая инспекция получила право взыскивать с работодателя долги по зарплате

      13.12 13:20Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". С 13 декабря 2019 г. вступили в силу поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые предоставляют дополнительные возможности для взыскания с работодателей долгов по зарплате.

      Теперь у работников появилась возможность заставить работодателя вернуть все долги по зарплате. Деньги можно востребовать принудительно, без решения суда.

      В связи с этим Федеральная служба по труду и занятости (Государственная инспекция труда) получила новые полномочия по профилактике нарушений трудового законодательства. Государственные инспекторы труда получили право принимать решения о принудительной выплате зарплаты.

      Решение госинспектора по труду о принудительной выплате долгов приравнено законом к исполнительному документу, который является основанием для возбуждения исполнительного производства.

      В случае неисполнения решения госинспектора это решение в виде электронного документа направят на исполнение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

      По данным Росстата, долги по зарплате составили к 1 ноября 2 млрд 638,5 млн руб. (-3,3% к показателю в сентябре).

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: долг, зарплата, работник, ФССП, работодатель

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