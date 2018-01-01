Трудовая инспекция получила право взыскивать с работодателя долги по зарплате

С 13 декабря 2019 г. вступили в силу поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые предоставляют дополнительные возможности для взыскания с работодателей долгов по зарплате.

Государственные инспекторы труда получили право принимать решения о принудительной выплате зарплаты.

Решение госинспектора по труду о принудительной выплате долгов приравнено законом к исполнительному документу, который является основанием для возбуждения исполнительного производства.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".Теперь у работников появилась возможность заставить работодателя вернуть все долги по зарплате. Деньги можно востребовать принудительно, без решения суда.В связи с этим Федеральная служба по труду и занятости (Государственная инспекция труда) получила новые полномочия по профилактике нарушений трудового законодательства.В случае неисполнения решения госинспектора это решение в виде электронного документа направят на исполнение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).По данным Росстата, долги по зарплате составили к 1 ноября 2 млрд 638,5 млн руб. (-3,3% к показателю в сентябре).