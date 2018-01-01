Госдума в первом чтении одобрила закон о продаже пива на футбольных матчах

Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который снимает запрет на продажу пива и пивных напитков на стадионах страны во время футбольных матчей, который был введен в 2005 г.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".За принятие документа проголосовали 296 депутатов, против - 61 депутат."Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Также предлагается обязывать организаторов официальных спортивных мероприятий по футболу "направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта".Авторы документа - депутаты от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева - полагают, что эти меры позволят футбольным клубам "увеличить объем средств, направляемых на развитие, популяризацию (пропаганду) в Российской Федерации футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах"."Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России Чемпионата мира по футболу", - подчеркивают авторы законопроекта.Кроме того, Госдума ко второму чтению законопроекта может ввести ограничение на его крепость, о чем сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, один из авторов законопроекта Игорь Лебедев."Крепость пива отличается. "Нулевочка", "двоечка", "троечка",... "семерочка". Пара "семерочек" на футбольном матче - это очень серьезно, это пьянство просто-напросто", - сказал на заседании единоросс Михаил Кузьмин. "Как вы считаете, будут ли какие-то параметры ограничения?" - обратился он к Лебедеву."Очень правильный вопрос", - отреагировал Лебедев. Он сказал, что в Италии, например, разрешены продажа и употребление пива на стадионах крепостью не выше 5%. "Если мы сочтем нужным, ко второму чтению мы можем в том числе ввести ограничение по крепости", - подтвердил парламентарий.Законопроект был внесен в Госдуму 22 июля. В апреле вице-премьер РФ Ольга Голодец поддержала идею о продаже пива на стадионах во время проведения внутренних спортивных турниров в России.