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      Госдума в первом чтении одобрила закон о продаже пива на футбольных матчах

      13.12 13:40Распечатать

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который снимает запрет на продажу пива и пивных напитков на стадионах страны во время футбольных матчей, который был введен в 2005 г.

      За принятие документа проголосовали 296 депутатов, против - 61 депутат.

      "Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

      Также предлагается обязывать организаторов официальных спортивных мероприятий по футболу "направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта".

      Авторы документа - депутаты от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева - полагают, что эти меры позволят футбольным клубам "увеличить объем средств, направляемых на развитие, популяризацию (пропаганду) в Российской Федерации футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах".

      "Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России Чемпионата мира по футболу", - подчеркивают авторы законопроекта.

      Кроме того, Госдума ко второму чтению законопроекта может ввести ограничение на его крепость, о чем сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, один из авторов законопроекта Игорь Лебедев.

      "Крепость пива отличается. "Нулевочка", "двоечка", "троечка",... "семерочка". Пара "семерочек" на футбольном матче - это очень серьезно, это пьянство просто-напросто", - сказал на заседании единоросс Михаил Кузьмин. "Как вы считаете, будут ли какие-то параметры ограничения?" - обратился он к Лебедеву.

      "Очень правильный вопрос", - отреагировал Лебедев. Он сказал, что в Италии, например, разрешены продажа и употребление пива на стадионах крепостью не выше 5%. "Если мы сочтем нужным, ко второму чтению мы можем в том числе ввести ограничение по крепости", - подтвердил парламентарий.

      Законопроект был внесен в Госдуму 22 июля. В апреле вице-премьер РФ Ольга Голодец поддержала идею о продаже пива на стадионах во время проведения внутренних спортивных турниров в России.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: футбол, Госдума, спорт, законопроект

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