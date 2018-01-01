ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      МИД Китая призвал США пересмотреть свою политику в отношении КНР

      13.12 14:43Распечатать

      Министр иностранных дел КНР Ван И EPA-EFE/JUSTIN LANE

      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И призвал американскую сторону "остыть" и вернуть политику в отношении КНР "на правильную колею". "Мы настоятельно призываем США остыть как можно скорее разумно смотреть на Китай и на мир, вместе с китайской стороной строить отношения, основанные на непротивостоянии, взаимоуважении и взаимной выгоды", - заявил Ван И.

      Он подчеркнул, что Китай готов на основе равноправного диалога и взаимоуважения урегулировать существующие между Китая и США разногласия и противоречия и ни в коем случае не потерпит односторонние санкции.

      "Американскую политику в отношении Китая необходимо как можно скорее вернуть на правильный путь, законные права Китая должны уважаться", - сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.

      Он добавил, что действия США серьезным образом подорвали основу взаимодоверия, которая выстаивалась с большим трудом.

      Как писали "Вести.Экономика", США приостановят некоторые пошлины на китайские товары и снизят другие в обмен на покупку Китаем большего количества американских сельскохозяйственных товаров.

      Источник, информированный о ходе двусторонних переговоров, сообщил, что США приостановят пошлины на китайские товары на сумму $160 млрд, которые должны вступить в силу в воскресенье, и снизят существующие пошлины.

      В свою очередь Пекин согласился бы купить американскую сельхозпродукцию на сумму $50 млрд в 2020 г. - вдвое больше, чем он купил в 2017 г., до начала торгового конфликта, сообщили два американских источника.

      Однако ни Вашингтон, ни Пекин не сделали официальных заявлений об этих договоренностях, в связи с чем возникли вопросы о том, были ли условия согласованы обеими сторонами.

      Для мировой экономики отсутствие торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также возможное обострение конфликта в течение следующих 12 месяцев будут означать еще более серьезное ухудшение инвестиционного климата из-за длительного сохранения неопределенности.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, КНР, пошлины, торговые войны, Ван И

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить