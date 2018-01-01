"ВЭБ.РФ" и "Газпромбанк" профинансируют строительство реактора на быстрых нейтронах стоимостью 80 млрд рублей

"ВЭБ.РФ" и "Газпромбанк" профинансируют проект строительства исследовательского реактора на быстрых нейтронах стоимостью 80 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика"."Сегодня мы рассмотрим участие "ВЭБ.РФ" в ряде новых сделок. В области атомной энергетики планируется создание международного исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Общая стоимость проекта чуть меньше 80 млрд руб. "ВЭБ.РФ" планирует участие в сделке вместе с "Газпромбанком", - отметил Медведев, сообщает ТАСС.Речь идет о проекте "Росатома", который госкорпорация осуществляет на основе НИИ атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области совместно с зарубежными партнерами. По словам премьер-министра, инвесторами проекта являются компании из Франции, Китая, Чехии, Южной Кореи и США."Новый реактор будет использоваться для различных исследовательских задач по созданию, тестированию новых материалов и отработки ядерных технологий", - подчеркнул Медведев.Правительство намерено подвести итоги работы "ВЭБ.РФ" за последний год. "ВЭБ.РФ" переключился на решение задач развития страны. "В этом году мы одобрили целый ряд важных инвестиционных проектов в области химии, в аграрном секторе, в авиастроении, судостроении, транспорте, экологии", - напомнил Медведев. Ряд проектов осуществляют в рамках "Фабрики проектного финансирования", властям удалось привлечь 500 млрд руб."ВЭБ.РФ" и координируемые им организации вкладывают деньги в высокотехнологичные предприятия, укрепляющие экономический суверенитет страны, подчеркнул премьер-министр. Речь идет о строительстве новых дорог, аэропортов, а также о проектах, которые внедряют новые стандарты качества жизни в России. "Это в целом такая работа, за которую я хотел бы поблагодарить коллектив государственной корпорации и пожелать им успеха", - заключил Медведев.