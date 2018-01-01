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      Банк России опубликовал среднесрочный прогноз

      13.12 14:23Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Банк России опубликовал среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 13 декабря.

      Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2020 г. в размере в 1,5-2%, как и на 2021-2022 гг., - 1,5-2,5% и 2-3% соответственно.

      Регулятор повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2019 г. с $37 млрд до $40 млрд и сохранил прогноз на 2020 г. на уровне $20 млрд и на 2021 и 2022 гг. на уровне $15 млрд.

      Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2019 г. $63 до $64 за баррель и сохранил прогноз цены на 2020 г. на уровне $55 за баррель, на 2021-2022 гг. - $50 за баррель.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, макропрогноз, ДКП, экономика РФ

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