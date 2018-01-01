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      Корбин намерен уйти с поста лидера Лейбористской партии

      13.12 15:46Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что он уйдет в отставку, после того как его партия потерпела худшее поражение на выборах за 84 года, сообщает Reuters.

      Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

      В то же время Корбин не обозначил дату своего ухода.

      "Я не буду руководить партией в какой-либо будущей избирательной кампании", - сказал Корбин. Он охарактеризовал результаты прошедших 12 декабря выборов как "весьма разочаровывающие".

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      "Я буду обсуждать с нашей партией, чтобы убедиться, что идет процесс осмысления этого результата и политики, которую партия будет проводить в будущем", - отметил Корбин, добавив, что продолжит руководить партией в период этого "осмысления".

      Данные экзит-поллов показали, что избиратели отдали предпочтение Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона с его обещанием осуществить Brexit и прорыночной философией, а не лейбористам во главе с ветераном левого крыла Корбином, который пообещал провести второй референдум о выходе из ЕС.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших в четверг выборов получает явное большинство в британском парламенте.

      Явное большинство в парламенте позволит правящим консерваторам реализовать свои планы по Brexit. В прежнем составе парламента ни одна партия не имела явного большинства. Эта ситуация привела к неспособности правительства принять законодательство, связанное с Brexit.

      Рубрики: Европа

      Метки: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Консервативная партия, Brexit, Джереми Корбин, Лейбористская партия

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