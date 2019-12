Microsoft представила Xbox нового поколения

В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль. Ранее приставка фигурировала под кодовым именем Xbox Scarlett, но на рынок новинка поступит под названием Xbox Series X.

Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика".По словам руководителя Microsoft Xbox Фила Спенсера, будущая приставка примерно в четыре раза мощнее актуальной Xbox One X. Консоль имеет процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, SSD-накопитель NVMe и оперативную память GDDR6.Xbox Series X поддерживает 8К-игры с частотой 120 кадров в секунду и технологию трассировки лучей. Замена механического жесткого диска на SSD с интерфейсом NVMe позволит ускорить загрузку игр и уровней в них.Консоль получит полностью переработанный дизайн с корпусом в виде прямоугольного параллелепипеда. В большей степени Xbox Series X походит на системный блок настольного компьютера, нежели на классическую игровую консоль. При этом допускается вертикальное и горизонтальное расположение. На передней панели расположен слот для загрузки оптических дисков, а верхний торец покрывает решетка из круглых отверстий.В комплект Xbox Series X войдет новый манипулятор Xbox Wireless Controller. Его размер и форма переработаны с целью повышения комфорта. На геймпаде появилась кнопка "Поделиться", с помощью которой можно сделать скриншот или снять игровой ролик. Контроллер будет поставляться с новой консолью и поддерживать актуальную Xbox One X и ПК на Windows 10. Обещана совместимость с приставками Xbox One и компьютерами под управлением операционной системы Windows 10.Компания не подтвердила, но и не опровергла слухи о том, что выпустит в 2020 г. сразу две консоли — флагман и более доступную модель для облачного гейминга. Эксперты The Verge полагают, что Microsoft представит два продукта, встроив их в новую линейку Xbox Series X.Ранее инсайдеры рассказали, что будут две версии консоли. Они будут снабжаться восьмиядерным процессором с частотой 3,5 ГГц и SSD с энергонезависимой памятью (NVM Express). Вычислительная мощность Lockhart составит четыре терафлопса, а Anaconda — 12 терафлопс. Помимо этого, у Anaconda будет 16 ГБ оперативной памяти. Anaconda и Lockhart, по сведениям инсайдеров, будут поддерживать игры для Xbox 360 и Xbox One.Платформа Xbox Series X проектируется с прицелом на облачные сервисы. Обещана обратная совместимость с играми для консолей предыдущих поколений.Одним из первых эксклюзивов для приставки станет Hellblade 2, созданная на движке Unreal Engine 4. Ее срок выхода не сообщается и пока неизвестно, будет ли она продаваться в комплекте с новой консолью.Релиз Xbox должен состояться в конце 2020 г. В октябре главный конкурент Microsoft в этом сегменте рынка, компания Sony, объявил, что релиз PlayStation 5 тоже намечен на конец года.