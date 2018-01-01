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      Китай не подтверждает заключения торговой сделки с США

      13.12 15:14Распечатать
      Москва, 13 декабря - "Вести.Экономика". Китай сигнализировал, что промежуточное торговое соглашение с США еще не заключено, несмотря на одобрение сделки президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

      Фото: EPA-EFE/JASON LEE/POOL

      В четверг Трамп утвердил так называемую торговую сделку "первой фазы". Она предусматривает снижение существующих пошлин на китайский импорт и отказ от новых пошлин, которые должны вступить в силу в воскресенье, в обмен на письменное обещание Пекина купить сельскохозяйственную продукцию США на десятки миллиардов долларов, а также прочие уступки.

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      Ни одно из государственных СМИ Китая или экономических ведомств, участвующих в торговых переговорах, не сделало публичного заявления в пятницу о сделке, одобренной Трампом.

      На регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин упомянула только о том, как новости о соглашении способствовали резкому росту американских и европейских акций. При этом она не подтвердила факт заключения сделки.

      Вместо этого она вновь заявила, что "любое соглашение должно быть взаимовыгодным".

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным американских источников Reuters, США приостановят пошлины на китайские товары на сумму $160 млрд, которые должны вступить в силу 15 декабря, и снизят существующие пошлины. В свою очередь Пекин должен будет купить американскую сельхозпродукцию на сумму $50 млрд в 2020 г. - вдвое больше, чем он купил в 2017 г., до начала торгового конфликта.

      Некоторые аналитики выразили сомнение в том, что Пекин сможет обеспечить столь резкий рост закупок сельскохозяйственной продукции. К примеру, спрос на соевые бобы, используемые для кормления животных, резко снизился, после того как вспышка африканской чумы свиней сократила поголовье свиней в Китае.

      Сдержанная реакция Пекина подчеркивает неопределенность в отношении того, смогут ли стороны заключить сделку.

      Для мировой экономики отсутствие торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также возможное обострение конфликта в течение следующих 12 месяцев будут означать еще более серьезное ухудшение инвестиционного климата из-за длительного сохранения неопределенности.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, торговая война, Дональд Трамп, торговая сделка

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